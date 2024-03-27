Экология 27 марта 2024, 11:04 РЭО: 43 региона запустили лаборатории по испытаниям удобрений из навоза РИА «Новости»

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Российский экологический оператор провел инвентаризацию лабораторий. Проверка выявила, что лаборатории, необходимые для оценки качества удобрений из сельскохозяйственных отходов, в том числе навоза, есть только в 43 субъектах РФ.

«РЭО опросил органы исполнительной власти субъектов РФ по вопросу наличия и потребности в создании лабораторий, проводящих испытания продукции в рамках добровольной сертификации продукции. Анализ РЭО показал, что только в 43 регионах имеются 76 лабораторий, осуществляющие испытания продукции в рамках проведения добровольной сертификации продукции, полученной из отходов сельского хозяйства. Из них 68 проводят испытания органических удобрений, полученных из отходов сельского хозяйства, в том числе навоза, помета, отходов подстилки для содержания животных, и еще 8 лабораторий осуществляют испытания продукции, полученной из побочных продуктов животноводства. По составу РЭО предлагает расширить сетку лабораторий и уже обратился в соответствующие ведомства», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Предложения РЭО по расширению сети таких лабораторий и установления обязательности сертификации органической продукции, полученной из побочных продуктов животноводства и отходов сельского хозяйства, направлены в Минсельхоз России.

«Проведение сертификации необходимо для подтверждения безопасности и экологичности получаемого „готового“ продукта из побочных продуктов животноводства. Полученные удобрения могут быть использованы как для улучшения плодородия почв самих сельхозтоваропроизводителей, так и для возможного озеленения и благоустройства городских и сельских территорий», — добавил директор по технологиям РЭО Олег Шияновский.

Использование такой продукции возможно при выполнении требований Постановления Правительства РФ от 8 июля 2022 № 1224 «Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования».

Регионы, в которых есть лаборатории: Архангельская, Амурская, Астраханская, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская (Кузбасс), Кировская, Костромская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, Тюменская, Челябинская области, Республики Алтай, Коми, Марий Эл, Татарстан, Удмуртская Республика, Ставропольский, Хабаровский, Краснодарский край, ХМАО — Югра.