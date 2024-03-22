Экология 22 марта 2024, 12:28 РЭО: 42 объекта ТКО у аэродромов заключили договоры на проверку скопления птиц РИА «Новости»

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Операторы 42 объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) заключили договоры на проведение мониторинга полигонов, расположенных вблизи аэропортов. Орнитологические исследования, которые выявят скопления птиц вблизи полигонов, должны пройти до 1 сентября 2024 года. Об этом сообщил представитель Российского экологического оператора на форуме Wasma-2024.

«Вблизи объектов ТКО, включая полигоны, в приаэродромной зоне могут быть скопления птиц, что влияет на безопасность полетов воздушных судов. Поэтому будут проверены объекты в границах шестых подзон приаэродромных территорий, то есть вблизи аэродромов гражданской авиации. Всего до 1 сентября проверку должны пройти 179 объектов в 52 субъектах РФ. Операторы 42 объектов уже заключили договора со специализированными организациями на проведение орнитологических исследований», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Шестая подзона приаэродромной территории — это территория в радиусе 15 километров от геометрического центра взлетно-посадочной полосы. Объекты ТКО на расстоянии менее 15 километров от аэродромов находятся в 52 регионах.

«Проведение орнитологических исследований необходимо, чтобы в первую очередь исключить риски аварийных ситуаций в авиационной отрасли. Если объект не пройдет проверку и не предпримет меры, чтобы убрать скопление птиц, то эксплуатировать такой объект больше нельзя будет», — добавил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Требование об орнитологическом исследовании изложено в постановлении Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 № 1460. Подтверждение безопасности объекта будет выдаваться специализированными орнитологическим институтами, отобранными Правительством.