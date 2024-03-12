Экология 12 марта 2024, 10:00 РЭО: 4000 установок для переработки остатков еды в электричество могут установить в России РЭО

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Российские ученые предложили устанавливать в России электростанции, работающие на биогазе, получаемом от расщепления органических отходов (остатки еды, растения и т. п.). Они позволят гражданам сэкономить на оплате за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Всего таких установок России требуется около 4000. Разработки представили на научно-техническом совете Российского экологического оператора. Тему биогазовых технологий на обсуждение НТС РЭО 29 февраля вынесла Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс».

«На базе РЭО состоялся научно-технический совет, на котором нам были представлены разработки российских компаний по переработке органических отходов. Докладчики имеют опыт создания биогазовых станций, которые могут производить тепло- и электроэнергию от утилизации органики. При этом станции самоокупаемы за счет получения энергии от переработки, а также могут производить удобрения для сельского хозяйства. России требуется около 4000 таких станций», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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По словам авторов докладов, биогазовые станции имеют широкое распространение в Европе, там их установлено около 17 000. Потребность в крупных биогазовых электростанциях на территории России составляет порядка 4000.

«При этом плата за вывоз ТКО благодаря их установке может быть снижена. Сейчас мы тщательно изучаем эту технологию и возможность ее широкого применения в России», — добавил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Свои разработки комплексов биогазовых станций представили ООО «Спецтранс» и ООО «Токчин-Мск». Например, мощность одной биогазовой электростанции от компании «Спецтранс» может достигать 130 тысяч тонн органики в год, из нее возможно произвести за год 10 500 000 м³ биогаза, 25 800 000 кВт электроэнергии, 26 000 000 кВт тепловой энергии или 120 000 м³ удобрений. При этом самоокупаемость переработки органических отходов на такой станции составит 5−9 лет.

«Члены Ассоциации представили проекты с использованием различных видов оборудования и систем. Мы также рассмотрели варианты применения получаемого сырья и экономические модели. Биогазовые установки могут стать важным и перспективным направлением для переработки органических фракций отходов, образуемых в составе ТКО. В целом развитие биогазовых установок оцениваем положительно, но нужно изучить опыт их использования и определить логистические цепочки поступления сырья на них, расширить возможности использования электроэнергии от них, проработать вопросы применения органических удобрений для повышения плодородия почв», — отметила исполнительный директор «Ресурса» Валерия Гулимова.

Небольшие биогазовые станции также могут быть применены в хозяйствах для обеспечения собственных нужд в тепловой и электрической энергии. Стоимость электроэнергии при использовании биогазовых электростанций в таком случае может быть снижена для пользователя до 50 копеек.