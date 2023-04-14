Экология 14 апреля 2023, 09:25 РЭО: 366 млрд рублей планируется привлечь в отрасль по обращению с отходами через выпуск зеленых облигаций

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Общий объем выпуска облигаций в 2023 году РЭО оценивает на уровне 60 млрд рублей

Российский экологический оператор оценил в 366 млрд рублей объем средств, которые будут привлечены через механизм зеленых облигаций для создания новых мощностей по обращению с отходами в РФ к 2030 году. Вопросы привлечения средств в отрасль и развития ESG-политики в России обсудили участники III ежегодной конференции «Будущее рынка устойчивого финансирования», организованной рейтинговым агентством «Эксперт-РА» совместно с РЭО.

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«К главным достижениям прошлого года в отношении поддержки отрасли в реализации инвестиционных проектов по созданию объектов обращения с ТКО можно отнести ключевые события, которые определяют формат работы над проектами с привлечением финансирования РЭО из средств зеленых облигаций. Требуемый объем инвестиций для создания необходимых мощностей к 2030 году достигает 535 млрд рублей. Стоимость проектов с участием РЭО оценивается в 465 млрд рублей, из которых 366 млрд рублей планируется привлечь именно за счет средств, полученных от выпуска зеленых облигаций. В 2023 году через этот механизм уже профинансировано два проекта на 4,5 млрд рублей в Тульской и Ленинградской областях. Новые выпуски облигаций будут появляться по мере подготовки и анализа инвестиционных проектов. Мы работаем с крупнейшими компаниями отрасли и планируем до конца 2024 года предоставить финансирование на общую сумму не менее 100 млрд рублей», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

РЭО реализованы мероприятия, позволяющие компании выпускать собственные облигации, купон по которым в размере 90% от ключевой ставки Банка России субсидируется за счет средств федерального бюджета. Это дает возможность РЭО предоставлять финансирование инвесторам до 95% от стоимости проекта по ставке около 5−6% годовых на срок до 12 лет.

«До конца апреля мы планируем вынести на рассмотрение Наблюдательного совета РЭО еще 5 выпусков общим объемом 10,5 млрд рублей. За счет этих средств будет профинансировано создание объектов в Московской и Ленинградской областях. А общий объем выпуска облигаций в 2023 году мы оцениваем на уровне 60 млрд рублей», — сообщил руководитель Департамента инвестиционного развития и фондов РЭО Евгений Барзыкин.

На конференции было представлено масштабное исследование рынка ESG-финансирования в России. В мероприятии приняли участие топ-менеджеры компаний-лидеров на рынке ESG, директоры и специалисты по устойчивому развитию, корпоративным финансам и связям с инвесторами, руководители направления по взаимодействию с партнерами и финансовыми институтами, а также директоры по развитию бизнеса.

В рамках конференции прошла панельная дискуссия «Будущее рынка устойчивого финансирования: адаптация и условия для развития» и секция «ESG-инфраструктура, проекты, финансовые инструменты, рейтинги: итоги и дальнейшие перспективы».