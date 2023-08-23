Экология 23 августа 2023, 11:05 РЭО: 325 мусоровозов Крыма уже отображаются в федеральной системе прослеживаемости Пресс-служба Российского экологического оператора

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Все транспортные средства для вывоза твердых коммунальных отходов в регионе подключили к автоматизированной информационной системе «Автоматизация процессов региональных операторов» (АИС «АПРО»). Ее совместно разработали Российский экологический оператор и ООО «Большая Тройка».

Теперь в режиме реального времени можно наблюдать за движением и работой мусоровозов Крыма на карте, а также использовать часть функционала системы для контроля за обращением с отходами. Система АИС «АПРО» автоматически фиксирует любое отклонение от заданного алгоритма действий и передает сигнал в центр управления. Сотрудникам линейного отдела приходят автоматические уведомления, если мусоровоз пропустил пункт в маршруте, не вышел на смену или превысил скоростной режим.

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«Система создана для того, чтобы обеспечить беспрецедентный на сегодняшний день уровень прозрачности в отрасли обращения с отходами. Только с помощью сквозной автоматизации всех бизнес-процессов в деятельности регоператора можно достигнуть целевых показателей национального проекта “Экология” и сформировать комплексную систему по обращению с твердыми коммунальными отходами», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Это только начало внедрения всеобъемлющего контроля за процессами по обращению с отходами в Республике Крым. Доступ к программному обеспечению системы реализуется в рамках договора с «Крымэкоресурсы».

«Важно идентифицировать и решать проблемы на всех ее уровнях, начиная с каждого отходообразователя в стране. Сделать это максимально качественно и оперативно помогают высокие технологии и продуманные с участием экспертов отрасли ИТ-продукты», — подчеркнул заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

Параллельно проходит большая работа по инвентаризации мест накопления отходов в регионе с помощью цифровых инструментов АИС «АПРО», по завершению которой информация в системе, а также охват процессов деятельности регионального оператора по обращению с отходами ГУП РК «Крымэкоресурсы» автоматизацией станут намного более глубокими.

«Наполнение системы данными — это база, необходимая для запуска всех ее функциональных возможностей. Когда к транспортным средствам в системе добавятся все имеющиеся в регионе контейнеры и контейнерные площадки, можно будет закрепить каждую из них за соответствующим контрагентом и договором, и увязать вместе работу всех сотрудников и подразделений регионального оператора», — рассказала генеральный директор «А.ПРО» Мария Чахнина.

В любой момент времени по каждому контейнеру будет известно, за кем он закреплен, кто и как платит за вывоз мусора из него, какая машина и когда должна была этот мусор забрать и сделала ли она это в реальности, был ли мусор доставлен на соответствующий полигон или другой объект инфраструктуры и когда. Если что-то идет не так на любом шаге, система автоматически подсвечивает этот момент и предлагает пути решения: уведомляет о задолженностях неплательщиков, ловит на деле недобросовестных водителей и сотрудников полигонов, проверяет фото из каждого отчета об очистке с помощью искусственного интеллекта.

АИС «АПРО» внедряется на территории нескольких субъектов России, включая Республику Крым, Нижегородскую, Московскую области, Ставропольский край. В этих регионах формируются новые стандарты полноты, актуальности и доступности данных о деятельности по обращению с отходами, которые обеспечиваются системой, и подходы к автоматизации в отрасли, которые планируется рекомендовать к распространению повсеместно.