Экология 26 марта 2024, 09:16 РЭО: 31 концессия на создание инфраструктуры ТКО будет заключена в 2024 году РЭО

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Новые объекты обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) построят в 20 субъектах РФ на основе 31 концессионного соглашения, а также при участии Российского экологического оператора.

«С начала 2024 года уже заключено пять концессионных соглашений на общую сумму 10,8 млрд рублей в трех субъектах РФ при участии РЭО. В 2024 году планируется заключить 31 концессионное соглашение на 86,4 млрд рублей в 20 субъектах РФ», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Также РЭО сформировал перечень из 24 проектов к финансированию в 2024 году, благодаря которому в 18 субъектах РФ будут построены мощности по обработке 3,8 млн тонн ТКО, по утилизации 1,5 млн тонн, по размещению 3 млн тонн. Потребность в инвестициях в эти проекты составляет 90 млрд рублей. Всего до 2030 года отрасли необходимо привлечь 350 млрд рублей для создания необходимой инфраструктуры ТКО, но только при выделении соответствующих субсидий для возможности финансирования указанных проектов.

«РЭО предоставляет меры поддержки для инвестпроектов, направленных на развитие инфраструктуры по обращению с отходами и формирование экономики замкнутого цикла в нашей стране. Создаваемые мощности позволят достичь целей по снижению захоронения ТКО в два раза и увеличению обработки отходов до 100%», — сообщил заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев.

Финансирование со стороны РЭО осуществляется через выкуп облигаций инвесторов, участие РЭО в уставных капиталах компаний, предоставление льготных займов из средств от выпуска облигаций РЭО. Последняя мера поддержки предполагает финансирование концессионных проектов до 95% от стоимости объекта, инвестиционных проектов до 90% от их стоимости. Ставка по льготному займу составляет 6−8% годовых, а субсидирование ставки купона по облигациям — 90% от ключевой ставки ЦБ.