Экология 29 июня 2023, 16:48 РЭО: 3 мусороперерабатывающих завода построят в Крыму

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Крым Сергей Аксенов провели рабочее совещание, на котором обсудили создание 3 комплексов по переработке отходов (КПО) в регионе.

«Это масштабный проект, который позволит региону значительно опередить выполнение показателей федерального проекта. Мы рассчитываем, что с вводом объектов, которые сейчас в строительстве, к 2024 году регион выйдет на выполнение показателей 2030 года. Вторсырье будет добываться на территории Крыма, что позволит развивать производство новых видов продуктов. Также активно ведется работа, связанная с продвижением новой системы обращения среди населения. Это мероприятия в школах, образовательные ролики активно используются на территории Крыма, это важная поведенческая модель. Также хотел бы подтвердить — все, что было принято со стороны и РЭО, и Правительства РФ в отношении Крыма в плане финансирования будет выполнено», — сказал глава РЭО.

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В Республике будет построено 3 завода на территории Белогорского, Ленинского и Сакского районов до конца 2024 года. Более половины отходов, поступающих на них, будут направлены на утилизацию. Отбор вторичных ресурсов планируется на уровне около 140 тысяч тонн в год. Совокупная мощность утилизации ожидается на уровне не менее, чем 470 тысяч тонн в год.

«По поручению Президента в Республике Крым ведется строительство самых современных экотехнопарков по переработке и утилизации мусора. Прогнозируется, что работы будут завершены к середине 2024 года. На сегодняшний день на объектах трудится достаточное количество людей и техники, все вопросы решаются в кратчайшие сроки. Уверен, ввод экотехнопарков в эксплуатацию поможет избавить Крым от проблемы, связанной с коммунальными отходами. Благодарю Дениса Петровича за активное участие в создании мусороперерабатывающей инфраструктуры на полуострове. Республиканские органы власти делают все, чтобы Крым оставался экологически чистым и туристически привлекательным регионом», — отметил Сергей Аксенов.