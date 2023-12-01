Экология 01 декабря 2023, 09:37 РЭО: 3 млн пластиковых бутылок отправили челябинцы на переработку в 2023 РЭО

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Жители Челябинска и Копейска отправили на утилизацию 3 млн пластиковых бутылок через систему раздельного сбора отходов (РСО) в 2023 году. Всего в Челябинске установлено 1964 желтых контейнера для дуального сбора и 327 красных — для сбора ПЭТ-бутылок. В Копейске — 384 оранжевых бака под ПЭТ-бутылки.

«За десять месяцев в контейнеры для РСО жители Челябинска и Копейска отправили 170 тонн вторичных ресурсов, в том числе почти 100 тонн пластика. Таким образом около 3 млн пластиковых бутылок отправилось на переработку. Раздельный сбор и его популяризация являются важными шагами для формирования экономики замкнутого цикла в нашей стране и играют немаловажную роль в реформе отрасли по обращению с отходами», — сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

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Для раздельного сбора отходов по всему Челябинску были установлены яркие пластиковые евроконтейнеры с крышками капюшонного типа. РСО в Челябинске и соседнем Копейске реализует региональный оператор ООО «Центр коммунального сервиса». В рамках этой работы реализуется два подхода: дуальный и пофракционный с выделением пластиковой фракции.

В первом подходе на контейнерных площадках установлены как баки для смешанных отходов, так и отдельные желтые контейнеры для одновременного сбора четырех фракций вторичного сырья (макулатура, пластик, металл, стекло). Второй подход заключается в установке таких же контейнеров, но красного и оранжевого цвета исключительно для сбора пластиковых бутылок.

Маркировка с правилами раздельного сбора нанесена на контейнеры, а также доступна пользователям с помощью QR-кода на контейнере.

«Найти ближайший к дому контейнер для сбора вторичного сырья жители могут с помощью онлайн-карты на официальном сайте регионального оператора. Важно отметить, что у всех жителей Челябинска и Копейска контейнеры для раздельного накопления находятся в шаговой доступности и расположены равномерно», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Помимо этого, на сайте есть специальная страница и мультипликационный ролик, посвященные правилам домашней сортировки. Ролик также транслируется на экранах в автобусах города Челябинска и его пригорода, распространяется в СМИ и социальных сетях. Разработаны дизайн-макеты о правилах раздельного сбора для размещения на контейнерных площадках и в жилом фонде через управляющие компании.

Для популяризации раздельного сбора запущены акции «Супергерои разделяют! Я с ними!» и «Бросай правильно», в рамках которой на борта нескольких мусоровозов в формате граффити было нанесено изображение супергероя со слоганом «Супергерои разделяют. Я с ними!». А разработанные макеты социальной рекламы размещались на остановочных комплексах города Челябинска, а также на баннерах наружной рекламы вдоль оживленных дорог областного центра.

Украшенные таким образом мусоровозы и социальная реклама привлекли внимание жителей и средств массовой информации, которые подготовили многочисленные публикации, репортажи, статьи и очерки по проекту раздельного сбора отходов.