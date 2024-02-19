Экология 19 февраля 2024, 10:03 РЭО: 24 региона проведут замеры на мусорных площадках для обновления нормативов ТКО РЭО

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Замеры на контейнерных площадках будут проведены в 24 регионах России в 2024 году. Это позволит установить актуальные нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) и принять эффективные тарифные решения, сообщил Российский экологический оператор.

«Для установления нормативов накопления отходов, регионам необходимо производить замеры на контейнерных площадках. В 2024 году 24 субъекта планируют приступить к проведению замеров отходов. Еще 21 регион планирует начать исследования в 2025 году. Новые правила позволят избежать искажения измерений при установлении нормативов, таким образом корректные нормативы позволят делать правильные расчеты тарифов в сфере обращения с отходами», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В РЭО напомнили, что 26 августа 2023 года постановлением Правительства Российской Федерации № 1390 были утверждены Правила определения нормативов накопления ТКО. При проведении замеров должна проводиться фото- и видеофиксация, замерщики должны проверять, есть ли в контейнере уплотнение ТКО. Замеры должны проводиться ежедневно в течение семи дней каждый сезон. Также измерение количества отходов должно быть совмещено с вывозом ТКО, который должен происходить каждый день.

«Если субъект установил нормативы накопления ТКО до вступления в силу Правил № 1390, то они могут применяться до 1 июля 2027 года. После этого региону необходимо установить новые нормативы. На основе нормативов формируются платежки за коммунальные услуги», — добавил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федсхемой Алексей Макрушин.

Согласно приказу Минприроды России № 919 от 26 декабря 2022 года, органы исполнительной власти субъектов РФ должны размещать информацию о проводимых измерениях количества ТКО в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Такая обязанность возникла с 1 декабря 2023 года.