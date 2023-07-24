Экология 24 июля 2023, 14:31 РЭО: 22,2% мусорных площадок Нижегородской области проверили при помощи приложения РЭО

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Пилотный проект по внедрению автоматизированной информационной системы «Автоматизация процессов региональных операторов» (АИС «АПРО») стартовал в Нижегородской области. Система позволяет проводить инвентаризацию контейнерных площадок и следить за качеством выполнения услуги по вывозу отходов. Спустя 2,5 недели с запуска пилота при помощи приложения было проверено 22,2% контейнерных площадок региона.

«Поддержание сведений о площадках и контейнерах в актуальном состоянии — это то, с чего начинается процесс построения эффективной и прозрачной системы в регионе. Это позволяет поддерживать качество оказания услуг по вывозу мусора на высоком уровне, быстрее реагировать на изменения запросов и нужд граждан, более точно отслеживать и контролировать процесс сбора и вывоза отходов. Благодаря АИС „АПРО“, такую инвентаризацию стало возможным проводить регулярно, эффективно и с минимальными трудозатратами. Уже есть первые результаты — при помощи мобильного приложения была проверена четверть контейнерных площадок области, или 22,2%», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В проекте участвует не только региональный оператор по обращению с ТКО «МСК-НТ», но и региональные и муниципальные власти. На первом этапе проекта проводится электронная инвентаризация контейнерных площадок и актуализация информации о них. За 2,5 недели с помощью мобильного приложения успели собрать и проверить информацию о 2 094 из 9 432 мест накопления отходов в пилотируемых зонах. В лидерах инвентаризации Ардатовский (297 площадок) и Шатковский (224 площадки) муниципальные районы, Дивеевский муниципальный округ (181 площадка).

По мнению заместителя министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Александра Гриднева, развитие отрасли обращения с отходами в регионе в современных условиях невозможно без цифровизации. Работа, которая сейчас запущена по созданию единой электронной базы контейнерных площадок, это самый базовый этап в работе органов местного самоуправления и региональных операторов, от которой, в конечном итоге, будет зависеть улучшение экологической обстановки во всей области и повышение комфорта ее жителей.

Проверки мест накопления отходов необходимо делать регулярно, чтобы информация о них и о контейнерном парке в регионе всегда была актуальной, и в оперативном режиме могла бы передаваться в соответствующие государственные информационные системы. У ОМСУ и региональных операторов зачастую не хватает ресурсов на такое трудозатратное мероприятие. Мобильное приложение для инвентаризации контейнерных площадок в составе АИС «АПРО» создано специально, чтобы им в этом помочь.

Благодаря его функционалу работа инспекторов, проводящих инвентаризацию, существенно облегчается и ускоряется в разы. Пользователь работает с готовыми формами, соответствующими нормативным документам. Где это возможно, выбор характеристик осуществляется из заранее сформированных значений. Если нужно вводить новую информацию вручную, то приложение само проверяет, чтобы она соответствовала необходимому формату.

«Возможности АИС „АПРО“ позволяют проводить инвентаризацию контейнерных площадок в кратчайшие сроки, все шаги по заполнению, контролю и систематизации информации максимально автоматизированы», — подчеркнула генеральный директор ООО «А.ПРО» Мария Чахнина.

В прошлом году Нижний Новгород вошел в тройку лидеров по цифровизации городского хозяйства в России, в регионе успешно применяются самые передовые цифровые практики. Поэтому для запуска пилотного внедрения информационной системы был выбран именно этот регион.