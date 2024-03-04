Экология 04 марта 2024, 16:11 РЭО: 2200 российских компаний научились правильно утилизировать отходы по новым правилам РОП РЭО

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Российский экологический оператор разъяснил 2200 российским компаниям вступившие в силу законодательные изменения, регулирующие расширенную ответственность производителей (РОП). Одно из совещаний было проведено на площадке конференции Creon Group 1 марта.

«РЭО провел несколько десятков совещаний с представителями бизнеса, а также региональных министерств и ведомств в 58 регионах страны. Наши эксперты дали основные разъяснения по новым правилам РОП более 2200 российских компаний. Среди них юридические лица и индивидуальные предприниматели, деятельность которых связана с производством или импортом товаров и упаковки. Также на совещаниях были представлены предприятия, занимающиеся утилизацией отходов после утраты ими потребительских свойств. РОП является необходимым механизмом для реформы отрасли по обращению с отходами и для формирования экономики замкнутого цикла в нашей стране», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Разъяснены были даны по перечню товаров и упаковки, которые подлежат утилизации в рамках системы РОП, нормативам утилизации, ставкам экологического сбора и коэффициентам, конвертору отходов в товары.

«Конвертер создавался для того, чтобы компании могли осознавать, в какую конечную продукцию могут быть превращены отходы их товаров или упаковки. Такие разъяснения необходимо было дать, так как в рамках РОП утилизацией также будет признаваться утилизация конкретного вида отхода в конкретный вид продукции. Отмечу, что совещания вызывают неподдельный интерес среди представителей бизнеса и ведомств, на них мы стараемся наиболее развернуто отвечать на вопросы и разъяснять все нюансы новой системы РОП», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Также на совещаниях компаниям объяснили, кто отвечает за утилизацию упаковки, и рассказали о реестре утилизаторов. Теперь утилизаторы должны быть включены в специальный реестр, если намереваются утилизировать отходы в рамках РОП. Его формированием занимается Росприроднадзор, РЭО будет заниматься выездными оценками предприятий, которые хотят попасть в реестр.

«Прошедшее совещание по реформе РОП очень своевременно. Производители упаковки должны успеть просчитать все риски, себестоимость продукции с учётом действующего с нынешнего января механизма расчета экосбора. При этом не менее важна экологическая составляющая вопроса: отработка механизма утилизации отходов от использования товаров, включение утилизаторов в реестр и т. п. Это огромный и важный пласт работы, который предстоит осилить многим», — поделилась итогами своего участия в мероприятии генеральный директор ООО «ЭкоАспект», член Комитета ТПП СК по развитию экономики замкнутого цикла Юлия Мандра.

Эксперты РЭО также приняли участие в ХХ профильной конференции «ПЭТФ» в Москве 1 марта, где рассказали о новых правилах РОП. Мероприятие было организовано Creon Group.

Ведущие игроки отрасли обсудили строительство новых производств, модернизацию и обновление статуса заводов, потенциальный запрет определенного перечня материалов, механизмы РОП, переработку ПЭТФ (полиэтилентерефталат), логистику и многое другое.