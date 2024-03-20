Экология 20 марта 2024, 09:06 РЭО: 21 представитель новых территорий изучил основы экономики замкнутого цикла при поддержке РЭО РИА «Новости»

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Более 20 специалистов с новых территорий получили дополнительное образование по программам Российского экологического оператора в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова.

«В РЭУ Плеханова подошло к концу обучение по программам ДПО „Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России“ и „Основы и принципы экономики замкнутого цикла“. Бесплатное образование получил 21 профильный специалист из Херсонской и Запорожской областей. Теперь они смогут применить знания на практике», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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Обучение прошли специалисты из следующих организаций: Министерство природных ресурсов и экологии Военно-гражданской администрации Запорожской области, МУП «Чистота» ВГА г. Мелитополь, Министерство природных ресурсов и экологии Херсонской области, ГБУ ХО «Экологический оператор Херсонской области».

«Благодарю ППК „РЭО“ и РЭУ имени Плеханова за предоставленную возможность участвовать в программе повышения квалификации. С ее помощью сотрудники, имеющие опыт в сфере обращения с ТКО, актуализировали свои знания. У коллег из исторических регионов появилась возможность более детально погрузиться в законодательство РФ в данной сфере», — добавил и. о. Минприроды Запорожской области Александр Воробьев.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России.