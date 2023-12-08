Экология 08 декабря 2023, 16:18 РЭО: 2024 пользователя зарегистрировались на цифровой платформе по торговле вторсырьем РЭО

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Число зарегистрированных пользователей на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторсырьем (ЭТП), созданной Российским экологическим оператором, достигло 2024.

«Компании из отрасли обращения с отходами и смежных сфер регулярно становятся пользователями нашей цифровой торговой площадки. На данный момент их число достигло 2024. ЭТП пользуются как крупные компании, так и представители малого и среднего бизнеса. По всем вопросам они могут обратиться через форму обратной связи. Основные услуги — это купля-продажа вторсырья, а также исполнение расширенной ответственности производителей (РОП) в рамках формирования экономики замкнутого цикла», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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К числу новых пользователей ЭТП присоединились такие компании, как Beko, Почта России и Концерн Калашников.

«Наша площадка постоянно развивается. Она была создана в сентябре прошлого года и уже привлекла большое количество компаний. Например, более 80% утилизаторов из Реестра РЭО зарегистрированы на ЭТП», — отметил руководитель ЭТП Заур Абдурахимов.

РЭО создал Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов в сентябре 2022 года, зарегистрироваться на ней можно по ссылке. С 1 января 2024 года доступ к площадке станет платным. Сейчас на ЭТП доступны три варианта тарифов, ознакомиться с ними можно по ссылке.