Экология 10 января 2024, 11:33 РЭО: 20 электронных моделей террсхем ТКО созданы за год для регионов РЭО

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Российский экологический оператор разработал 20 электронных моделей территориальных схем обращения с отходами для субъектов Российской Федерации в 2023 году, всего было создано 22 модели.

«В 4 квартале 2023 года РЭО завершил разработку электронных моделей территориальных схем еще для пяти субъектов РФ — Республик Карелия, Калмыкия, Башкирия, Красноярского края, Магаданской области. Всего цифровым решением РЭО для создания электронных моделей территориальных схем воспользовалось 22 субъекта Российской Федерации, 20 моделей были созданы в 2023 году. За счет использования программного обеспечения РЭО регионы смогли сэкономить более 50 млн рублей», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

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В процессе разработки электронных моделей территориальных схем обращения с отходами актуализируются источники образования отходов, контейнерные площадки и объекты обращения с отходами на территории региона.

«Программная оболочка электронных моделей территориальных схем аналогична используемой в федеральной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами. Она адаптирована под требования постановления правительства Российской Федерации о разработке и принятии территориальных схем обращения с отходами», — отметил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Загружаемые данные в ряде регионов станут основой для актуализации и корректировки принимаемой (текстовой) части территориальных схем обращения с отходами.