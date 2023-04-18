Экология 18 апреля 2023, 15:06 РЭО: 2 новых предприятия по утилизации отходов введут в Башкирии к концу 2025 года

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Два новых объекта обращения с твердыми коммунальными отходами общей мощностью обработки 205 тысяч тонн запустят в Башкирии. Об этом сообщили в Российском экологическом операторе.

«Комплексные объекты обращения с ТКО мощностью обработки 205 тысяч тонн в год построят в Башкирии, утилизация составит 73 тысячи тонн в год. Финансирование проектов со стороны РЭО планируется за счет средств от размещения облигаций компании. Сумма может достигать 95% от общего объема инвестиций, это примерно 3,914 млрд рублей», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Строительство объектов начнется в 2023 году, ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Объекты расположатся в Дюртюлинском и Краснокамском районах. Проекты реализуются на основе концессионных соглашений.