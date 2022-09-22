РЭО: 15 региональных операторов приступили к работе в СЗФО | 360°

Экология 22 сентября 2022, 17:07 Поделиться Telegram

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Viber РЭО: 15 региональных операторов приступили к работе в СЗФО

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В Северо-Западном федеральном округе все регионы перешли на новую систему обращения с отходами, там уже действует 15 региональных операторов. За их деятельностью следит Российский экологический оператор.

«Все 11 субъектов РФ Северо-Западного федерального округа перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Санкт-Петербург осуществил переход в январе 2022 года. На территории СЗФО установлено 17 зон деятельности региональных операторов, в которых осуществляют деятельность 15 региональных операторов. Во всех 17 зонах деятельности региональные операторы приступили к оказанию коммунальной услуги. В июле Госдумой был принят законопроект о подхвате функций регоператора. Это антикризисная мера, которую РЭО разработал на случай, когда регоператор прекратил свою деятельность, но при этом ему не нашли замену. Благодаря новым правилам функции сможет выполнять любой регоператор не на конкурсной основе до одного года», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Каждый месяц регоператоры отчитываются о деятельности. Все данные аккумулируются в электронной модели федеральной схемы по обращению с ТКО. На июль 2022 года охват населения платежами за оказанные услуги в СЗФО составляет 95%, что выше среднероссийского показателя — 94%; собираемость платежей за коммунальную услугу составила 80,2%.

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Законопроект о подхвате функций регоператоров был разработан с целью продолжения функционирования системы обращения с ТКО в регионе, если там прекратил деятельность регоператор или конкурс по его выбору не состоялся. Тогда регион должен проанализировать проблему и причины, по которым отбор не состоялся или регоператор досрочно прекратил деятельность, вдобавок он обязан составить план решения и согласовать с РЭО. На это дается три месяца с даты присвоения статуса регионального оператора. Законопроект расширяет перечень лиц, у которых есть право взять функции регоператора на себя.

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