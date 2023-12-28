Экология 28 декабря 2023, 14:26 РЭО: 146 компаний вступили в Ассоциацию содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» РЭО

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Членами Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданной при поддержке Российского экологического оператора, стали уже 146 компаний. Ассоциация подвела итоги работы за 2023 год на расширенном заседании, в котором принял участие генеральный директор РЭО Денис Буцаев и члены-компании Ассоциации.

«Перечень видов деятельности компаний, которые участвуют во взаимодействии на площадке Ассоциации, постоянно расширяется. Под конец года в нее вошли кейтеринговая компания для ж/д и авиаорганизаций, производитель полимерных труб и служба взыскания. Очевидно, что экономика замкнутого цикла касается абсолютно всех сфер. И отечественные компании это понимают: уже 146 организаций присоединились к Ассоциации», — сообщил Денис Буцаев.

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На совещании также выслушали производителей спецтехники и оборудования для отрасли. Импортозамещения в большинстве направлений удалось достичь, отметил глава РЭО.

Исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова по итогам совещания рассказала о федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла» и четырех отраслевых программах, которым была посвящена работа Ассоциации в 2023 году. В программе сельского хозяйства ведутся активные переговоры с Минсельхозом России. В мае «Ресурс» проводил впервые в России неделю поддержки компостирования.

«Наша задача — обосновать универсальные технологические решения, когда технология независимо от вида сырья в интересах государства и населения может быть использована для разных отраслей. Мы сейчас говорим о конвергентном подходе. В первые этапы уже вовлечены Минстрой, Минсельхоз, Минпромторг, Минэнерго. Все еще в циклической экономике не хватает Министерства экономического развития», — добавила Гулимова.

Она также отметила необходимость поддержки бизнеса, вовлеченного в циклическую экономику. Сборщики, переработчики не имеют мер поддержки, потому что такого ОКВЭДа не существует в перечнях поддержки. «Ресурс» видит это как стратегическую задачу на будущий год.

Также для циклической экономики встает задача по стандартизации подходов и упрощению, сокращению разнообразия упаковки, которая имела бы предсказуемый состав и очевидные маркировки. Региональные программы экономики замкнутого цикла — это задачи, которые поставила вице-премьер Виктория Абрамченко в мае.

«Это тоже можно отнести к достижению года. Сейчас каждый регион должен образовать свой план программы экономики замкнутого цикла. Я бы хотела пожелать России в сфере экологии в 2024 году сохранить решительность в подходах, выдержать высокую планку. Я очень рассчитываю, что мы можем сохранить заданные темпы», — подытожила Валерия Гулимова.

На расширенном заседании Совета Ассоциации, которое прошло 26 декабря, были приняты новые члены-компании. Денис Буцаев также дал ряд поручений в рамках взаимодействия с РЭО касательно проработки проблематики импорта и экспорта текстильных отходов, ветоши, а также использования вторсырья в стройматериалах.