28 декабря 2023, 14:26
РЭО: 146 компаний вступили в Ассоциацию содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс»
Членами Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», созданной при поддержке Российского экологического оператора, стали уже 146 компаний. Ассоциация подвела итоги работы за 2023 год на расширенном заседании, в котором принял участие генеральный директор РЭО Денис Буцаев и члены-компании Ассоциации.
«Перечень видов деятельности компаний, которые участвуют во взаимодействии на площадке Ассоциации, постоянно расширяется. Под конец года в нее вошли кейтеринговая компания для ж/д и авиаорганизаций, производитель полимерных труб и служба взыскания. Очевидно, что экономика замкнутого цикла касается абсолютно всех сфер. И отечественные компании это понимают: уже 146 организаций присоединились к Ассоциации», — сообщил Денис Буцаев.
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На совещании также выслушали производителей спецтехники и оборудования для отрасли. Импортозамещения в большинстве направлений удалось достичь, отметил глава РЭО.
Исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова по итогам совещания рассказала о федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла» и четырех отраслевых программах, которым была посвящена работа Ассоциации в 2023 году. В программе сельского хозяйства ведутся активные переговоры с Минсельхозом России. В мае «Ресурс» проводил впервые в России неделю поддержки компостирования.
«Наша задача — обосновать универсальные технологические решения, когда технология независимо от вида сырья в интересах государства и населения может быть использована для разных отраслей. Мы сейчас говорим о конвергентном подходе. В первые этапы уже вовлечены Минстрой, Минсельхоз, Минпромторг, Минэнерго. Все еще в циклической экономике не хватает Министерства экономического развития», — добавила Гулимова.
Она также отметила необходимость поддержки бизнеса, вовлеченного в циклическую экономику. Сборщики, переработчики не имеют мер поддержки, потому что такого ОКВЭДа не существует в перечнях поддержки. «Ресурс» видит это как стратегическую задачу на будущий год.
Также для циклической экономики встает задача по стандартизации подходов и упрощению, сокращению разнообразия упаковки, которая имела бы предсказуемый состав и очевидные маркировки. Региональные программы экономики замкнутого цикла — это задачи, которые поставила вице-премьер Виктория Абрамченко в мае.
«Это тоже можно отнести к достижению года. Сейчас каждый регион должен образовать свой план программы экономики замкнутого цикла. Я бы хотела пожелать России в сфере экологии в 2024 году сохранить решительность в подходах, выдержать высокую планку. Я очень рассчитываю, что мы можем сохранить заданные темпы», — подытожила Валерия Гулимова.
На расширенном заседании Совета Ассоциации, которое прошло 26 декабря, были приняты новые члены-компании. Денис Буцаев также дал ряд поручений в рамках взаимодействия с РЭО касательно проработки проблематики импорта и экспорта текстильных отходов, ветоши, а также использования вторсырья в стройматериалах.
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