Экология 14 декабря 2023, 15:28 РЭО: 137 предприятий по обращению с ТКО подключились за 2 недели к системе учета отходов РЭО

Читать 360tv в

Российский экологический оператор продемонстрировал журналистам работу федеральной государственной информационной системы учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), которая была введена в эксплуатацию 1 декабря. За две недели к ней подключились 137 предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«С 1 декабря РЭО приступил к эксплуатации ФГИС УТКО. Это стало очередным этапом в реформе отрасли обращения с отходами. Система создавалась для агрегации всей информации, благодаря которой станет возможным охватить всю отрасль, это и потоки отходов, и мощности, как действующие, так и планируемые, и места накопления. В результате создания ФГИС УТКО мы будем понимать текущее состояние отрасли, а значит, иметь возможность предотвращать развитие негативных тенденций и событий, например, „мусорных коллапсов“, „несправедливых“ нормативов и тарифов, дефицита объектов инфраструктуры. На данный момент В систему загружены данные для 31 657 источников образования отходов и 12 704 мест их накопления. За две недели к ней подключилось 66 субъектов, 614 муниципалитетов, 120 регоператоров и 137 предприятий по обращению с ТКО. За две недели регоператоры загрузили в систему 5535 договоров», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Реклама

Также результатом работы ФГИС УТКО станет повышение доступности единых данных об обращении твердых коммунальных отходов (ТКО) для всех участников отрасли.

В систему будут содержаться данные электронных моделей территориальных схем от регионов, данные телеметрии и интегрированных систем, данные согласно приказу Минприроды № 919, включая информацию о контейнерных площадках, количестве отходов, зонах деятельности региональных операторов, источниках образования отходов, объектах обращения с отходами, схеме потоков ТКО.

«Помимо агрегации информации ФГИС УТКО будет иметь ряд функций: интерактивную карту с инфраструктурой ТКО (закрытую и открытую), расчет оптимальных маршрутов транспортировки ТКО, автоматизированный сбор телеметрических данных (движение мусоровозов, весовой контроль, датчики наполненности контейнеров), анализ и отчетность, администрирование. А также обеспечит информационную безопасность», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Данные в систему должны вносить органы исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления, региональные операторы по обращению с ТКО, РЭО, юрлица и ИП в сфере обращения с ТКО.

Приказ Минприроды № 919 устанавливает состав, сроки и периодичность размещения информации во ФГИС УТКО. Первично данные в систему должны быть внесены до 1 января 2024 года.