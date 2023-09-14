Экология 14 сентября 2023, 09:19 РЭО: 1,3 млн вторсырья за 1,2 млрд рублей выставили утилизаторы за первый год электронных торгов РЭО

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Более 1,3 млн тонн вторсырья на 1,2 млрд рублей выставили на Электронной торговой площадке по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) за все время. Российский экологический оператор подвел итоги работы цифровой платформы по торговле вторсырьем за первый год.

«В сентябре 2022 года мы запустили новый проект в целях формирования экономики замкнутого цикла в России — Электронную торговую площадку по купле-продаже вторичных материальных ресурсов. За прошедший год к ней присоединились 1430 компаний из отрасли по обращению с отходами и смежных сфер. Они выставили 786 лотов, 1,318 млн тонн вторичного сырья общей стоимостью 1,234 млрд рублей. Из них было продано 342 тысячи тонн, то есть около 28%. Площадка создавалась не только для удобной торговли вторсырьем, но и для расширенной ответственности производителей (РОП) — на площадке можно получить услугу по закрытию нормативов у проверенных утилизаторов. По итогам года мы видим, что площадка стала востребованной среди участников отрасли, совершенствование ЭТП продолжится», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В первый месяц работы площадки число ее пользователей составляло 211, на сентябрь 2023 года оно достигло 1430. РЭО оценил охват профессиональных участников отрасли, 426 из 630 компаний, или 67,62% всех сортировщиков и заготовителей, присоединились к площадке. Среди утилизаторов доля достигла 68,5% (411 из 600 компаний).

На площадке представлены товаропроизводители и импортеры (35,49%), утилизаторы (29,59%), заготовители (16,63%), объекты обработки и региональные операторы (14,04%) и прочие организации (4,25%).

Больше всего участники ЭТП выставляют лоты в таких категориях, как полимеры (31,55%) и макулатура (19,21%). Электроника занимает 11,2%, стекло — 8,65%, металл — 7,25%, резина — 6,49%, промышленные строительные — 5,6%, текстиль — 4,58%, нефтепродукты — 1,91% и прочие виды вторсырья — 3,56%.

«В течение года мы оптимизировали площадку под запросы пользователей и в целом отрасли по обращению с отходами. Одним из важнейших стал раздел, охватывающий РОП, — раздел РОП, где пользователи могут проводить сделки по выполнению нормативов утилизации, застраховать их, а также воспользоваться калькулятором экосбора. Помимо этого был добавлен индекс цен на вторсырье, модуль кредитования и многое другое», — сказал руководитель проекта ЭТП Заур Абдурахимов.

На ЭТП также заработала система продвижения лотов, как на сайтах объявлений, услуга по персональному анализу лотов на вторсырье «Личный брокер», позволяющая находить наиболее выгодные сделки, программа лояльности с системой экобаллов, модуль логистики для заказа доставки вторсырья и отходов у проверенных перевозчиков.

РЭО также ввел на площадке закрытые торги для избранных контрагентов и модуль консультирования профессиональным экологом «Удаленный эколог».

Проект ЭТП был запущен РЭО при поддержке Правительства РФ. К ней присоединились крупнейшие игроки отрасли, в частности Невский экологический оператор. НЭО поддерживает инициативы, позволяющие наиболее эффективно утилизировать и перерабатывать ТКО, указала генеральный директор АО «Невский экологический оператор» Екатерина Горшкова.

«НЭО с большим энтузиазмом стал участником этой площадки и активно включился в ее работу. Благодаря тому, что на платформе присутствуют крупные переработчики со всей страны, это позволяет расширить каналы сбыта сырья и быть уверенным в том, что переработчики верифицированы в системе ППК РЭО», — сказала она.

По ее словам, после запуска оборудования на КПО «Волхонка» (проект НЭО) отсортированные фракции вторичных ресурсов стали выставляться для реализации на ЭТП. За первые месяцы работы, с середины июля 2023 года, были разыграны лоты вторсырья в объеме 1350 тонн на общую сумму более 17 млн рублей. Основными фракциями были стекло (350 т), черные металлы (150 т), картон (150 т), тетрапак (140 т), пленка (ПВД микс и черная, 160 т), полиэтилен (ПНД, 30 т), ПЭТ-масло (15 т), ПЭТ-молоко (15 т), ПЭТ-микс (340 т).

«Мы очень рады, что появляются такие эффективные инструменты, которые позволяют настраивать бизнес-процессы легко и комфортно для всех участников рынка. Данная площадка позволяет без труда находить покупателей различных видов вторичных ресурсов и сырья, так как является самой крупной платформой по числу пользователей, поэтому здесь найдутся утилизаторы и заготовители почти под любую отходную фракцию. Очень радует, что разработчики открыты к диалогу и постоянно модернизируют сервис под нужды и запросы участников рынка», — добавила Горшкова.

ЭТП — неотъемлемый инструмент для профессиональных участников отрасли, ведь в основе экономики замкнутого цикла лежит цикличное использование всех видов отходов, указала она.