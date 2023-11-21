Экология 21 ноября 2023, 15:12 РЭО: 12 регионов и 2000 мусоровозов подключились к системе АИС «АПРО» в 2023 году РЭО

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По итогам шести месяцев внедрения автоматизированной информационной системы «Автоматизация процессов регионального оператора» (АИС «АПРО») к системе присоединилось 12 региональных операторов в 17 зонах деятельности. В систему внесены сведения о более чем 111 тысячах мест накопления отходов и 2000 транспортных средств, используемых для вывоза отходов, сообщили в Российском экологическом операторе.

«Внедрение начиналось с Московской и Нижегородской областей. Далее, уже на коммерческой основе, к системе присоединились региональные операторы Саратовской, Орловской, Костромской, Тверской, Волгоградской областей и Республики Крым. АИС „АПРО“ позволяет региональному оператору контролировать процессы по вывозу отходов. В ней предусмотрены инструменты для инвентаризации контейнерного и транспортного парка. На сегодняшний день в системе содержится информация о 2000 мусоровозах и 111 тысячах контейнерных площадках», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Возможность вести учет и поддерживать актуальность сведений об этих объектах является базовым элементом работы регоператора, с нее начинается любая автоматизация, отметил Буцаев. На этом основываются все действия и операции, начиная с планирования рейсов мусоровозов и заканчивая формированием начислений по договорам с отходообразователями. Таким образом выстраивается процесс, охватывающий всю цепочку действий по обращению с отходами во всех аспектах: юридическом, финансовом, административном, логистическом.

После окончания внедрения и наполнения системы данными региональному оператору становится доступной вся информация о процессах вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) в его зоне действия. Можно отследить передвижение любой машины от момента ее выезда с базы до заезда на объект по обращению с отходами, включая посещение каждой контейнерной площадки в маршрутном листе, отклонения и инциденты на маршруте.

В системе создаются и хранятся фотоотчеты об очистке каждого мусорного контейнера, а также мгновенно формируются уведомления о любых возникших проблемах: перегороженных путях подъезда, поломке или аварии, несанкционированном складировании отходов и т. п. Маршруты формируются в системе автоматически, таким образом, чтобы оптимизировать затраты на транспортирование отходов, и так, чтобы в них можно было вносить корректировки прямо по ходу выполнения, в ответ на возникшие трудности.

В систему заносится информация о всех источниках образования отходов, договорах и проходящих по ним начислениях. Можно сопоставить «план» в виде объемов и оплат по договорам с «фактом» в виде реального вывоза по этим договорам, а также подтвердить каждую оплаченную операцию реальными отчетами, выявить неплательщиков, организовать претензионную работу.

Система располагает модулями для поиска и работы с потенциальными контрагентами регионального оператора, уклонившимися от заключения обязательного договора. Экономический эффект от внедрения системы достигается комплексно: за счет уменьшения затрат и увеличения выручки,

По словам Дениса Буцаева, реализация федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» не может рассматриваться в отрыве от вопросов оптимизации экономической составляющей деятельности региональных операторов по обращению с отходами.

«Одновременно удовлетворить стремление позаботиться об экологическом благополучии населения и обеспечить для граждан качество оказания услуги по вывозу ТКО за минимальную стоимость не простая задача. В отрасли, где до сих пор широко задействованы государственные субсидии на обеспечение базовой деятельности, оптимизация затрат и повышение рентабельности является вопросом выживания для регионального оператора. И грамотная сквозная цифровизация на сегодняшний день является ключевым инструментом для достижения этой цели», — сказал глава РЭО.

По его словам, этим обусловлено внимание, которое РЭО уделяет «цифре», на выполнение этих задач были направлены усилия экспертов РЭО при создании АИС «АПРО» в сотрудничестве с компанией «Большая Тройка».

«Участвуя в создании АИС „АПРО“, мы стремились в первую очередь обеспечить инструменты достижения целей по улучшению экологической обстановки и уменьшению вреда, наносимого экологии отраслью обращения с отходами. Если все региональные операторы в нашей стране будут иметь доступ к простым и действенным средствам автоматизации, это позволит многократно улучшить показатели контроля и эффективности их деятельности», — сказал заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Это позволит выстроить прозрачную структуру процессов с четко определенной стоимостью каждого шага и измеримым результатом. «Без такой организации процессов невозможно говорить о трансформации отрасли, к которой мы все стремимся, в рамках исполнения национального проекта „Экология“», — добавил он.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана по Указу Президента 14 января 2019 года. Ключевая задача РЭО — сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России.