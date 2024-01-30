Экология 30 января 2024, 09:22 РЭО: 11 комплексных предприятий планируется построить в новых регионах РЭО

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В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях построят 17 новых объектов утилизации общей мощностью более 795 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год в составе 11 комплексных объектов по переработке отходов. Это следует из обновленной федеральной схемы обращения с отходами, формированием которой занимается Российский экологический оператор.

«Актуализированная федеральная схема обращения с ТКО утверждена распоряжением Минприроды России от 17 января 2024 года № 3-р. В нее вошли сведения о планируемых к строительству и реконструкции объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Такие решения были приняты главами регионов при нашей поддержке», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Среди планируемых к строительству и реконструкции на новых территориях в составе 11 комплексных объектов: 11 объектов обработки (сортировки) ТКО мощностью 1,76 млн тонн в год, 17 объектов утилизации ТКО суммарной мощностью более 0,8 млн тонн в год, а также 11 объектов размещения ТКО мощностью более 1 млн тонн в год. Строительство и реконструкция возможны с привлечением средств федерального бюджета и Российского экологического оператора.

«В рамках реализации программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (ПСЭР), утвержденной распоряжением Правительства РФ, в 2023 году заключены контракты на разработку проектно-сметной документации строительства 2х комплексных объектов в Донецкой Народной Республике и в Луганской Народной Республике. В 2024 году планируется начать работы по проектированию комплексного объекта в Запорожской области.

В целях осуществления мероприятий по развитию сферы обращения с ТКО на территории новых регионов в 2024 году РЭО продолжит закупку и передачу органам исполнительной власти новых регионов контейнеров, бункеров и специализированной техники. Планируется закупить 125 единиц специализированной техники и 8704 единиц контейнеров и бункеров», — сообщил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

В 2023 году в рамках ПСЭР в регионы было передано 150 единиц специализированной техники и 11 451 единица контейнеров и бункеров. В 2022 году в рамках реализации специального инфраструктурного проекта по поручению Правительства РФ РЭО закупила и передала администрации города Мариуполя (ДНР) 87 единиц специализированной техники, 11 единиц специализированного оборудования для обработки отходов, 9310 контейнеров и бункеров.