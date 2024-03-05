Экология 05 марта 2024, 18:26 РЭО: 100 баков для сбора старой одежды установят на контейнерных площадках в Петербурге Фото: Дзешульская

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Российский экологический оператор, Невский экологический оператор и ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» запустили в Санкт-Петербурге пилотный проект по сбору текстиля в отдельные контейнеры рядом с жилыми домами. Торжественный запуск системы сбора состоялся 5 марта.

«В России переработка текстиля пока развита слабо, во многом это связано с тем, что отсутствует система централизованного сбора. Сейчас в нашей стране переработкой текстиля занимаются 18 предприятий, совокупная мощность которых составляет порядка 60 тысяч тонн, что не превышает 3% от объемов образования отходов текстиля. Текстиль в случае попадания в общий контейнер, как правило, непригоден для дальнейшей переработки. Поэтому мы рады дать старт пилотному проекту в Петербурге, в рамках которого в 2024 году будет установлено 100 контейнеров для сбора текстиля. Баки будут установлены непосредственно на контейнерных площадках у жилых домов, чтобы как можно больше людей могли иметь возможность удобно сдать в переработку свою старую одежду и текстиль», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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Бак для приема текстиля можно будет узнать по логотипу РЭО. Вывозом отработанного текстиля займется ООО «Экотекстиль», в сортировке и переработке вещей также примет участие компания «Благодарный шкаф».

«Правительство РФ осознает проблему текстильных отходов, в этой связи Минприроды совместно с РЭО и Минпромторгом было поручено проработать вопрос расходования средств экологического сбора в приоритетном порядке для создания инфраструктуры по сбору, обработке и утилизации отходов текстиля. Сегодняшний запуск пилотного проекта в Санкт-Петербурге — значимый шаг в направлении развития инфраструктуры сбора текстиля. Контейнеры для приема текстиля будут установлены рядом с серыми и синими баками на контейнерных площадках, что обеспечит жителей быстрым и удобным способом избавления от старых текстильных вещей. Ожидаем, что такие контейнеры будут пользоваться популярностью. Собранный текстиль будет вовлечен в повторный хозяйственный оборот, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла, над формированием которой работает РЭО», — добавил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.

Вторсырье из контейнера будут разделять на три составляющие. Первая — вещи, непригодные для использования в качестве одежды, которые можно отправить на переработку. Такие вещи можно переработать, например, в ветошь и нетканые материалы. Вторая — одежда в хорошем состоянии, ее передадут в социальные учреждения и нуждающимся. Третья часть поступит в магазины секонд-хенда (не более 10% от всего содержимого контейнера).

«Невский экологический оператор провел исследование морфологического состава твердых коммунальных отходов, образующихся в Санкт-Петербурге. Исследование длилось две недели, с разделением отходов по различным городским районам, в которых они были образованы. Более 6% от общего объема коммунальных отходов занимает текстиль. По классификатору он относится к ТКО и поэтому может выбрасываться в обычный контейнер на площадке у дома, однако в этом случае его переработка практически не возможна. При грамотном подходе можно ввести раздельный сбор отходов, который позволит отправить отходы текстиля в переработку и тем самым снизить захоронение. Задача мусороперерабатывающей отрасли в данном случае — поиск оптимальных и эффективных решений для увеличения объемов переработки и вовлечения отходов текстиля в хозяйственный оборот», — подчеркнула генеральный директор АО «Невский экологический оператор» Екатерина Горшкова.

Исполнительный директор «Ресурса» Валерия Гулимова назвала особенностью петербургского проекта отработку механизмов сотрудничества заготовителя (сборщика) текстиля, регионального оператора и переработчика в рамках общей работы, согласно концепции экономики замкнутого цикла.

«Тема жизненного цикла текстиля и обращения с текстильными отходами — одна из ключевых для нас. Ассоциация системно поддерживает развитие проектов по сбору текстиля за счет взаимодействия с участниками отрасли и членами „Ресурса“. Указанный проект является пилотным по этому направлению. В случае положительных результатов надеемся на его масштабирование на другие субъекты Российской Федерации», — сказала Гулимова.

Первый контейнер для таких вещей установлен в Выборгском районе Санкт-Петербурга по адресу: Нейшлотский пер. д. 15 лит. Б. С адресной программой можно ознакомиться на сайте НЭО и во «ВКонтакте».

Фотографии с новыми контейнерами доступны по ссылке.