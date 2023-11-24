Экология 24 ноября 2023, 13:07 РЭО: 10 регионов выбрали метод сравнительного анализа для определения нормативов ТКО РЭО

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Российский экологический оператор получил материалы от 10 регионов, которые выбрали метод сравнительного анализа для определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Субъекты РФ также могут выбирать метод измерения количества отходов.

«Теперь субъекты РФ могут выбрать метод, в соответствии с которым будут установлены новые нормативы накопления ТКО. В соответствии с новым методом нормативы накопления ТКО уже определены в Пермском крае, Оренбургской области. Всего за период действия постановления № 1390 в адрес РЭО поступили материалы от 10 субъектов РФ, планирующих установить нормативы в отношении отдельных категорий потребителей с применением метода сравнительного анализа. Предложения по расчету нормативов в постановлении были разработаны РЭО», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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В случае выбора метода измерения количества отходов — субъекту необходимо провести замеры отходов на протяжении года. Если же выбран метод сравнительного анализа, то необходимо обратиться к справочнику постановления, на основе которого можно установить нормативы в любом регионе России по 43 различным категориям образователей отходов. Регионы имеют возможность применять этот справочник для всех категорий потребителей. Для населения, где приоритет имеет проведение замеров, справочные значения можно использовать, если замеры отменят в судебном порядке.

«В обоих случаях после завершения работы по определению нормативов накопления ТКО необходимо направить в адрес РЭО результаты исследований и расчета нормативов для получения рекомендаций Российского экологического оператора», — добавил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Постановление Правительства Российской Федерации № 1390, которым установлен новый порядок определения нормативов накопления ТКО, утверждено 26 августа 2023 года.