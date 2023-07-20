Экология 20 июля 2023, 12:00 РЭО: 10 регионов перешли на электронные модели обращения с отходами РЭО

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Российский экологический оператор разработал цифровое решение для создания электронных моделей территориальных схем, которым в первом полугодии 2023 года воспользовалось более 10 регионов. Среди них ДНР, ЛНР, Карачаево-Черкесская Республика, Республики Адыгея и Ингушетия, Мурманская, Запорожская, Херсонская, Курганская, Калининградская области.

«Более 10 регионов страны начали использовать электронные модели территориальных схем обращения с отходами на базе стандартизованного информационного решения, разработанного Российским экологическим оператором. Применение типового решения в виде электронной модели территориальных схем позволило сэкономить до 50 млн рублей бюджетных средств, создать инструмент анализа текущего состояния отрасли и прогнозировать ее развитие», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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«Электронные модели терсхем создали такие регионы, как ДНР, Запорожская область, Карачаево-Черкесская Республика, ЛНР, Мурманская область, Республики Адыгея и Ингушетия, Херсонская, Курганская, Калининградская области», — подчеркнул заместитель гендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Благодаря разработке электронных моделей впервые был оцифрован такой объем данных, актуализирована информация об источниках образования отходов и местах их накопления (контейнерных площадках), появилась возможность моделировать сценарии развития системы обращения с ТКО.

«Единая электронная модель территориальных схем — фундамент цифровизации отрасли обращения с ТКО. Она содержит данные об источниках образования отходов, объектах инфраструктуры, потоках отходов, показывает текущее и перспективное состояние отрасли. Данные, полученные благодаря внедрению электронной модели, позволяют оптимизировать работу региональных операторов, сделать ее прозрачной, а также спрогнозировать развитие отрасли обращения с ТКО на пять лет вперед», — отметил заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

«В нашей Ассоциации состоят компании из почти 70 регионов страны. Это позволяет выделять схожие потребности. Запрос на типовые цифровые решения — из их числа. Плюс типового решения — оно позволяет иметь хороший, опробированный вариант исполнения, и при этом доступный по цене. Важно, что происходит и стандартизация входящей информации, ее удобнее обрабатывать и анализировать. Радует, что цифровые модели территориальных схем становятся востребованным инструментом. Это не исключает, что при наличии осознанных потребностей и ресурсов любой регион может разработать и индивидуальный вариант территориальной схемы. На сегодня это гибкий поход. Сохраняются возможности для предложения и развития различных программных решений. Со стороны РЭО — это серьезная поддержка для регионов», — отметила исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова.

Ожидается, что до конца этого года уже 20 регионов начнут применять типовое решение, разработанное РЭО.