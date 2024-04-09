Экология 09 апреля 2024, 12:54 РЭО: 10 регионов обновили свои терсхемы в первом квартале 2024 года РЭО

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Российский экологический оператор рассмотрел 12 проектов территориальных схем обращения с отходами 10 субъектов Российской Федерации за первый квартал 2024 года и вынес ряд замечаний. Регионы актуализируют терсхемы, которые содержат данные о потоках твердых коммунальных отходов (ТКО) и объектах по обращению с отходами.

«В целом актуализация и корректировка территориальных схем в 2024 году запланирована в 62 субъектах РФ, что на 10% больше, чем проведено в 2023 году. В 2023 году РЭО рассмотрел 104 проекта территориальных схем 53 субъектов Российской Федерации. Благодаря схемам мы можем видеть цельную картину системы обращения с отходами в каждом регионе и принимать соответствующие решения по ее совершенствованию», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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РЭО направил предложения и замечания по доработке проектов терсхем уполномоченным органам исполнительной власти таких субъектов РФ, как Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская, Кировская, Новгородская, Челябинская, Ярославская области, Красноярский, Пермский край, Республики Башкортостан, Крым.

«Основными сведениями, планируемыми субъектами Российской Федерации к актуализации в территориальных схемах, являются сведения о фактической массе образования ТКО, актуализация данных о действующих и планируемых объектах и корректировка схемы потоков ТКО», — добавил заместитель генерального директора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин.

Еще 8 проектов территориальных схем находятся на рассмотрении в РЭО.