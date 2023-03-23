Экология 23 марта 2023, 13:14 Рентабельность производства комбикормов из пищевых отходов может возрасти до 60%

Читать 360tv в

В первую очередь это связано со снижением затрат на сырье.

Ученые Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова по заказу Российского экологического оператора провели исследование для выявления эффективных технологий переработки пищевых отходов. Научно-исследовательская работа подтвердила, что рентабельность производства с использованием пищевых отходов возрастет с 15% до 60%.

Реклама

Реклама

«Университет им. Г. В. Плеханова провел большую работу по выявлению наиболее эффективных технологий переработки пищевых отходов в комбикормовую продукцию. Согласно научно-исследовательской работе, технологии, основанные на тепловой обработке пищевых отходов с последующим дроблением и сушкой, либо на их экструдировании с последующим охлаждением, являются значительно более эффективными. При этом надо понимать, что более 90% издержек связано именно со стоимостью сырья. В результате исследованием было подтверждено, что рентабельность производства с использованием пищевых отходов за счет снижения затрат, в первую очередь, на сырье, возрастает с 15% в 4 раза, то есть до 60%», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Для эксперимента использовались такие пищевые отходы, как молоко и молочные товары, яйца куриные пищевые. Целью являлось выявить экономическое обоснование эффективных технологий переработки указанных отходов в комбикорма для различных видов сельскохозяйственных животных и птицы. Исследователи провели расчет экономических параметров эффективности.

«Показано, что при производстве комбикормов на типовой технологической линии, предусматривающей смешивание сухих ингредиентов, затраты на сырье самые высокие при низких энергозатратах и амортизации. Поэтому результаты исследования позволят усовершенствовать существующие технологии и снизить затраты производителей комбикормов, при этом снизив объемы образования пищевых отходов», — отметил директор по устойчивому развитию Игорь Забралов.

Также в результате научно-исследовательской работы были сформированы рекомендации для составления рационов кормления различных видов животных, птиц и рыб. Полученные результаты позволят наладить более эффективное обращение с отходами, в том числе образующимися в ретейле и общепите. Эксперимент проводился для выявления эффективных методик утилизации просроченных продуктов питания.