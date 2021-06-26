Рекультивацию старого полигона ТКО обсудили в Геленджике

Глава Минприроды России Александр Козлов и гендиректор Российского экологического оператора с рабочим визитом находится в Краснодарском крае. Основная задача — оценить варианты рекультивации мусорных полигонов: недействующего около города Геленджик и Белореченского, который переполнен.

«Ситуация, которая разворачивается в крае может привести к мусорному коллапсу. Численность жителей растёт, миллионы туристов приезжает, а мощности в системе ТКО на уровне прошлого столетия остались. Объекты инфраструктуры в сфере твёрдых коммунальных отходов не вводятся, сроки по рекультивации старых полигонов срываются», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Со стороны полигон около Геленджика выглядит как холм и визуально кажется безопасным. Но это обманчивое впечатление. Под слоем песка и щебня, которым просто засыпали вместо рекультивации, лежит несколько миллионов тонн мусора; тело полигона «вышло» на земли лесного фонда. Свалка твёрдых коммунальных отходов в селе Кабардинка работала с 1973 по 2016 года, после чего её должны были рекультивировать. Но полигон не включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, проектно-сметной документации на его рекультивацию до сих пор нет. А без этого невозможно получить никакой субсидии и помощи из федерации. На отсутствие проекта рекультивации в октябре 2020 года и марте 2021 указывал и Росприроднадзор. Но предписание надзорного ограна муниципальное предприятие, на балансе которого находится полигон, не выполнило.

«Старая свалка несёт угрозу для окружающей среды. Из-за отсутствия необходимого оборудования идёт неконтролируемое выделение свалочного газа, который отравляет всё вокруг. Выделяется фильтрат, наносящий вред земле и грунтовым водам. Опасность оползневых явлений. Необходимо срочно принимать меры. Стабилизировать тело полигона, консервировать его по всем правилам, а не просто ворота железные на въезде поставить. Это задача региона: и ПСД разработать, и заявку на включение в ГРОНВОС подать. За вас этого никто не сделает», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов

Рекультивация полигона должна включать инженерные изыскания, механическую и биологическую рекультивации. Исследования почв, состава отходов, поверхностных и подземных вод необходимы, чтобы правильно рассчитать мероприятия по стабилизации тела полигона, сооружения систем дегазации свалочного газа и системы сбора и удаления фильтрата. Региону должен

детально изучить параметры полигона, чтоб определиться со стоимостью работ по разработке ПСД.

Также во время визита в Геленджик был поднят вопрос по рекультивации

четырёх полигонов, которые попали в федеральный проект «Чистая страна» национального проекта «Экология». Все работы находятся под угрозой срыва. Это несанкционированные свалки в городах Горячий Ключ, Краснодар, Анапа и Славянск-на-Кубани. По всем объектам заявки на субсидии до 1 июня не поступили. Кроме того выяснилось, что на некоторые полигоны даже не разработана ПСД, а у других нет экспертиз. Регион выбивается из графика минимум на год.

По данным «Российского экологического оператора», ежегодно в Краснодарском крае появляется 2,5 миллионов тонн твёрдых коммунальных отходов. Из них сортируется (для переработки) всего 6%, остальное отправляется на полигоны.

По словам директора ППК РЭО Дениса Буцаева, в регионе уже запланировано создание трех комплексных объектов по обращению с ТКО общей мощностью около 850 тыс. тонн в год.

«Создание этих объектов позволит обеспечить достижение показателей национального проекта в части 100% обработки всего объема ТКО, образуемого на территории обслуживания», — заявил Денис Буцаев.

Он добавил, что на стадии обсуждения находятся еще 6 объектов по обращению с ТКО. Вместе они полностью закроют потребность региона в обработке и утилизации отходов.