Рекультивацию полигонов «Кучино» и «Дубна Левобережная» завершат в этом году

В ТАСС прошла пресс-конференция «Строительство отрасли по обращению с отходами в Подмосковье: статус рекультивации закрытых полигонов и новые технологии эксплуатации действующих полигонов». О ситуации на закрытых полигонах в Московской области рассказали заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин и министр экологии региона Дмитрий Куракин.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас ведутся работы по рекультивации сразу пяти закрытых полигонов: «Царево» в Пушкинском городском округе, «Дубна Левобережная», «Долгопрудный», «Аннино» в Рузском и «Кулаковский» в Чеховском округах. На всех этих объектах уже завершены подготовительные работы. Везде, кроме «Царево» в Пушкинском округе, приступили к формированию тел полигонов.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году будет завершена рекультивация двух полигонов: «Кучино» и «Дубна Левобережная». И если «Дубну Левобережную» рекультивировали за год, то полигон ТКО «Кучино» был закрыт в июне 2017. Сейчас рекультивация «Кучино» выходит на финишную прямую, работы идут в три смены. Задействованы 280 рабочих и 56 единиц техники. Завершено формирование тела полигона, в его ходе было перемещено более миллиона кубометров отходов.

К концу 2020 года планируется завершение рекультивации остальных трех полигонов. Также на пресс-конференции сообщили, что состоялось подписание муниципального контракта на рекультивацию полигона «Слизнево» в Наро-Фоминском округе. Работы на этом объекте планируется завершить в октябре 2021 года.

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Помимо этого, разработана проектная документация по рекультивации других полигонов: «Вальцово» (Ступинский округ), «Дубна Правобережная», «Каурцево» (Наро-Фоминский), «Парфеново» (Сергиево-Посадский), «Павловское» (Истринский), «Княжьи Горы» (Шаховская), «Съяново» (Серпуховский) и «Часцы» (Одинцовский). Проекты находятся на этапах рассмотрения в разных структурных подразделениях Московской области.

Так, проекты рекультивации полигонов «Часцы» в Одинцовском городском округе, «Вальцово» в Ступине, «Дубна Правобережная» в округе Дубна и «Парфеново» в Сергиево-Посадском городском округе прошли государственную экологическую экспертизу и уже находятся на рассмотрении в Мособлэкспертизе. Заключение Мособлэкспертизы ожидается в декабре 2019 года. Рекультивация всех объектов начнется в плановом режиме во втором квартале 2020 года.