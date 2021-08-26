Рекультивация свалок в регионах России станет дешевле

РЭО создал библиотеку типизированных проектов, которые снизят стоимость рекультивации свалок в регионах на пять миллионов рублей. Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение Российскому экологическому оператору (РЭО) подготовить типовые решения для рекультивации полигонов и свалок.

«В регионах до сих пор не было библиотеки проектов с технологическими решениями. Типовые решения, подготовленные специалистами РЭО, позволят снизить стоимость рекультивации полигонов. По данным аналитиков, чтобы правильно рекультивировать один гектар полигона, потребуется около 20 миллионов рублей. Анализ показал, что типовые технологические решения позволят снизить стоимость на три-пять миллионов рублей», — сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

В четверг, 26 августа, Буцаев и Абрамченко посетили с рабочим визитом Омскую область и осмотрели городские полигоны в черте города. Четыре омские городские свалки общей площадью 180 гектаров включат в федеральный проект «Чистая страна», в рамках которого их будут рекультивировать. На месте появится благоустроенная территория и «зеленый холм».

Как рассказала Абрамченко, всего по поручению президента РФ в стране ликвидируют 191 городскую свалку уже в 2023 году. Она также назвала приоритетом при принятии решений качество воздуха в городе. Чтобы новые объекты, будь то накопление, сортировка или утилизация отходов, не имели негативных последствий.