Рекордный выброс метана заметили в Восточно-Сибирском море

В Восточно-Сибирском море зафиксировали рекордный выброс метана. Он был настолько сильным, что российские ученые смогли увидеть «ниточку» своими глазами.

«Это самый мощный сип из всех, что мне довелось наблюдать. Он проявляется увеличением концентрации метана в воздухе до 16 миллионных доль, это в девять раз больше среднепланетарных значений. Никто ранее подобного не регистрировал», — рассказал РИА «Новости» руководитель экспедиции, профессор ТПУ и член-корреспондент РАН Игорь Семилетов.

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Площадь газового фонтана составила около пяти квадратных метров. По словам ученых, пробу взяли даже без специальных устройств, поскольку кипящую воду можно было буквально зачерпывать ведрами. Также оттуда увезли газ в сжатом виде.

Выброс метана обнаружили ученые Томского политеха во время экспедиции в воды Восточной Арктики. Они планировали изучить биогеохимические и экологические последствия таяния подводной мерзлоты.