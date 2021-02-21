Сильные морозы придут в московский регион 23 февраля. Таких в этот день не было 65 лет

День защитника Отечества в 2021 году выдастся на редкость морозным. Такой прогноз «360» дал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Синоптическая ситуация в центральной части России обусловлена арктическим антициклоном с центром над Верхневолжьем, что гарантирует жителям всего региона малооблачную, тихую и бесснежную погоду. А это в свою очередь на фоне холодной северо-восточной тяги ветров и радиационного выхолаживания приведет к сильному понижению температуры», — объяснил синоптик.

В Москве ночью ударят трескучие морозы до -25…-27 градусов, а в области столбики термометра покажут -25…-30, на востоке местами будет до -33 градусов.

Днем в столице прогнозируется не выше -14…-16, в Подмосковье похолодает до -13…-18. Это на 13-15 градусов холоднее многолетней нормы и случается 23 февраля реже одного раза в полвека. В последний раз так морозно в мегаполисе было 65 лет назад — в 1956 году. Тогда метеорологи зафиксировали -27,1 градуса. А абсолютный рекорд принадлежит 1945 году, когда градусник показал -30,5 градуса.

Порывы ветра северо-восточных румбов достигнут 1,6 метра в секунду. Атмосферное давление поднимется до 768 миллиметров ртутного столба, что на 23 единицы выше нормы.

«Такое высокое атмосферное давление тоже будет с претензией на рекорд и, соответственно, негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, которые как будто погрузятся в шахту и опустятся на глубину 250 метров», — предупредил Тишковец.

Потепление в европейской части России пообещали на следующей неделе. Столбик термометра будет стремиться к нулевой отметке в конце недели.