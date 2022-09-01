Рекордную жару в Москве объяснили парниковым эффектом | 360°

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Рекордную жару в Москве объяснили парниковым эффектом

Климатолог Кокорин: рекордную жару в Москве вызвал парниковый эффект

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Температура в августе в столице оказалась рекордной. Причиной изнуряющей жары стал парниковый эффект, пояснил климатолог Алексей Кокорин. По его словам, предсказать такую погоду было невозможно.

«Раз есть глобальный тренд на потепление, раз мы понимаем физику, из-за чего это, — а это, к сожалению, из-за усиления человеком парникового эффекта прежде всего, пусть небольшим, но усилением, — то понятно, что в какой-то момент предыдущий рекорд будет побит», — сказал Кокорин в разговоре с РИА «Новости».

Он добавил, что вопрос заключается в том, в какой именно момент температура достигнет максимальных показателей. Как отметил климатолог, в России более теплыми становятся не только летние месяцы. За последнее время больше всего выросла температура весной. Показатели увеличились примерно на три градуса.

В летние месяцы температура не сильно изменилась. Но в это время года лучше всего ощущается «размах междугодовой изменчивости». Это значит, что август может быть либо очень холодным, либо жарким.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что август в Москве стал самым жарким за последние 144 года метеонаблюдений.

Москва

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