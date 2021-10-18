Рекордное обмеление Волги произошло в Астраханской области

В Астраханской области специалисты зафиксировали рекордное обмеление Волги. По их данным, уровень воды опустился больше чем на 60 сантиметров. Это на 25 сантиметров ниже, чем показатели самого маловодного 2010 года.

Такая плачевная ситуация может привести к остановке работы паромных переправ и снижению промысловых запасов рыбы. Об этом рассказали эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и ЧС.

«Сложная гидрологическая обстановка складывается в Астраханской области, где в результате обмеления нижней Волги, ильменей и ериков прогнозируется нарушение водоснабжения 13 населенных пунктов Наримановского, Лиманского, Икрянинского районов, где проживают более 10 тысяч человек», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте института.

Специалисты предложили властям спланировать и провести комплекс превентивных мероприятий, чтобы свести ущерб к минимуму в период маловодья, также эти действия должны быть направлены на надежное обеспечение населения водой.