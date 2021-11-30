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    30 ноября 2021, 09:41

    Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве

    Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве 30 ноября

    Наза Салех Захи

    Рекорд низкого атмосферного давления зарегистрировали в Москве утром 30 ноября. По последим данным, оно составляет 711 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве

    «Атмосферное давление сейчас находится на рекордно низкой отметке — 711 миллиметров ртутного столба, будет в течение дня расти и к вечеру составит 718 миллиметров ртутного столба», — заявил Леус РИА «Новости».

    Кроме того, в российской столице в последний день осени наблюдается рекордно теплая погода. Утром столбики термометров поднялись до +7,5 градуса. Это максимальное значение для 30 ноября с момента начала наблюдений. Такая температура оказалась выше, чем в 1974 году в этот день.

    Ранее москвичей предупредили о том, что на город во вторник может обрушиться самые сильные за последние 69 лет снег и дождь. Виной этом станет циклон «Бенедикт». Предположительно, 30 ноября в Москве выпадет до 40% месячной нормы осадков.

    При этом главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отметила, что 30 ноября в столицу придет настоящая зима — дождь ближе к вечеру должен смениться снегом.