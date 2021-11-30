Рекордно низкое атмосферное давление зафиксировали в Москве

Рекорд низкого атмосферного давления зарегистрировали в Москве утром 30 ноября. По последим данным, оно составляет 711 миллиметров ртутного столба. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Атмосферное давление сейчас находится на рекордно низкой отметке — 711 миллиметров ртутного столба, будет в течение дня расти и к вечеру составит 718 миллиметров ртутного столба», — заявил Леус РИА «Новости».

Кроме того, в российской столице в последний день осени наблюдается рекордно теплая погода. Утром столбики термометров поднялись до +7,5 градуса. Это максимальное значение для 30 ноября с момента начала наблюдений. Такая температура оказалась выше, чем в 1974 году в этот день.

Ранее москвичей предупредили о том, что на город во вторник может обрушиться самые сильные за последние 69 лет снег и дождь. Виной этом станет циклон «Бенедикт». Предположительно, 30 ноября в Москве выпадет до 40% месячной нормы осадков.

При этом главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова отметила, что 30 ноября в столицу придет настоящая зима — дождь ближе к вечеру должен смениться снегом.