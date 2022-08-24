Рекордная жара накроет Москву и область в ближайшие два дня

Москву и область ждет жара +34...+35 градусов 24 и 25 августа. Сообщение научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда передал «Московский комсомолец».

По словам метеоролога, аномальная жара и в последующие дни не отступит от столицы. Он отметил, что «это близко к рекордным значениям».

«В четверг тоже будет +32...+34 градуса, по области — до 35 градусов, 26 августа — +31...+33 градуса, по области — до 34 градусов, в субботу — аналогично. Небольшое понижение будет в воскресенье и понедельник, когда прогнозируется +25...+30 градусов», — поделился он и назвал такие показатели тревожными — на семь-девять градусов выше нормы.

Небывалая жара в этом году накрыла Центральную Россию. В Москве продлили действие «оранжевого» уровня погодной опасности, а в Санкт-Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд. Жителей азиатской части страны, наоборот, предупредили о заморозках.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, что вода в морях сильно прогрелась и в сентябре начнет отдавать тепло. Это значит, что бархатный сезон в 2022 году будет дольше обычного.