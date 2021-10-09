Реки в Перми окрасились в зеленый

В Перми начали проверку по факту окрашивания рек Егошихи, Данилихи, Ивы и Камы в зеленый цвет. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Пермского края.

Природоохранная прокуратура организовала проверку с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов после того, как в Сети появилось много сообщений об окрашивании воды в реках. Для этого будут собраны пробы сточных вод, а у ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» запросят информацию о разрешениях на использование водных объектов для сброса стоков.

В компании «Т Плюс» сообщили ТАСС, что в воду попал краситель, который используется при проверке теплосетей на предмет возможных утечек. Организация заверила, что краситель абсолютно безвреден.

Ранее в Челябинске озеро Смолино окрасилось в голубой цвет. Пена неестественного цвета появилась на кромке воды и на берегу. Местные власти поспешили успокоить жителей, что пена не опасна. В местном Минэкологии заявили, что окрашивание воды в такой цвет может быть связано с отмиранием сине-зеленых водорослей.