Реки Петербурга пожелтели

Реки и каналы, на которых сошел лед, в Санкт-Петербурге изменили цвет. Пожелтевшая вода напомнила горожанам китайский Хуанхэ.

В Telegram-канале «Протестный Петербург» появились кадры Фонтанки, пока еще покрытой льдом. Но на них все равно виден изменившийся цвет воды. У Измайловского моста она окрасилась в горчичный цвет.

Аналогичный оттенок местные жители заметили на канале Грибоедова.

«Канал Грибоедова неожиданно стал притоком Хуанхэ. Тяжелые желтые воды», — говорится в описании поста в Instagram.

Река Оккервиль тоже приобрела мутный болотный оттенок.

В комитете по природопользованию заявили, что за последнюю неделю зафиксировано несколько обращений по поводу пожелтевшей воды на разных реках в Петербурге. Тем не менее переживать не из-за чего.

«Цвет воды для данного времени года и погодных условий является абсолютно естественным», — заявили в Северной столице.

Ранее россиянам рассказали, что в некоторых городах вода из-под крана может привести к раку, а некачественная питьевая — к разным другим заболеваниям.