Минэкологии Подмосковья рассказало о спасении реки Купелинка

Река Купелинка в городе Видное Ленинского городского округа окрасилась багровый цвет. В ходе проверки инспектор экологического надзора с представителем администрации округа нашли источник выброса, окрасивший воду в реке. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство экологии и природопользования Московской области.

Оказалось, что неизвестная жидкость текла с территории промышленной зоны, расположенной в двух километрах по течению реки.

Специалисты взяли пробы, чтобы выяснить, что попало в реку, а сам колодец тампонировали. Сброс окрашивающего вещества прекратился.

Следующим шагом станет организация дамбы из песка из торфа. Эта смесь хорошо впитывает очищает воду от посторонних примесей.