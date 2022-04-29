Минэкологии Подмосковья рассказало о спасении реки Купелинка
Река Купелинка в Подмосковье окрасилась в багровый цвет из-за выбросов
Река Купелинка в городе Видное Ленинского городского округа окрасилась багровый цвет. В ходе проверки инспектор экологического надзора с представителем администрации округа нашли источник выброса, окрасивший воду в реке. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство экологии и природопользования Московской области.
Оказалось, что неизвестная жидкость текла с территории промышленной зоны, расположенной в двух километрах по течению реки.
Специалисты взяли пробы, чтобы выяснить, что попало в реку, а сам колодец тампонировали. Сброс окрашивающего вещества прекратился.
Следующим шагом станет организация дамбы из песка из торфа. Эта смесь хорошо впитывает очищает воду от посторонних примесей.