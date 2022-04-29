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    29 апреля 2022, 22:54

    Минэкологии Подмосковья рассказало о спасении реки Купелинка

    Река Купелинка в Подмосковье окрасилась в багровый цвет из-за выбросов

    Анатолий Минкин

    Река Купелинка в городе Видное Ленинского городского округа окрасилась багровый цвет. В ходе проверки инспектор экологического надзора с представителем администрации округа нашли источник выброса, окрасивший воду в реке. Об этом в своем Telegram-канале сообщило министерство экологии и природопользования Московской области.

    Оказалось, что неизвестная жидкость текла с территории промышленной зоны, расположенной в двух километрах по течению реки.

    Специалисты взяли пробы, чтобы выяснить, что попало в реку, а сам колодец тампонировали. Сброс окрашивающего вещества прекратился.

    Следующим шагом станет организация дамбы из песка из торфа. Эта смесь хорошо впитывает очищает воду от посторонних примесей.