Река во Владивостоке стала ядовито-зеленого цвета

Необычную картину наблюдают жители Владивостока в последнее время на своей реке Объяснения. Она приобрела ядовито-зеленый цвет. С чем связана такая аномалия, сейчас разбирается природоохранная прокуратура.

«По данному факту Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратурой проводится проверка», — рассказал «Интерфаксу» представитель надзорного ведомства.

Ранее в социальных сетях появились видео с места ЧП. На кадрах хорошо виден зеленый неестественный цвет водоема.

Однако пока не понятно, что стало причиной аномального цвета и кто за этим стоит. Предполагается, что в реку попали некие вещества, которые изменили ее цвет. Как написал сайт kp.ru, ни одна из крупных коммунальных служб Владивостока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Река Объяснения протекает между Ленинским и Первомайским районами города. Вода приобрела необычный оттенок около улицы Борисенко.