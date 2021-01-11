Река в Волгоградской области стала «кровавой». Видео

В Волгоградской области во Фроловском районе жители забили тревогу — река Арчеда покраснела. Прокуратура уже начала проверку информации.

«В ходе надзорной проверки будет дана правовая оценка доводам публикаций о несанкционированном сливе канализационных стоков в водный объект, гибели водных биоресурсов, некачественном выполнении работ по расчистке реки Арчеда», — говорится в сообщении ведомства.

В соцсетях стали появляться видео с места экологического происшествия. На кадрах видно, что в парке «Заречный» в некоторых местах вода обрела яркий красный оттенок. Автор ролика утверждает, что это не грунт.

«Вода идет прям красная. На той стороне берег красный весь. Это не грунт или еще что-то, это именно красное что-то добавлено в воду», — говорит мужчина.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что по результатам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

В конце октября в Тимашевском районе Краснодарского края погибла рыба в реке Кирпили. В этом местные жители обвинили фермеров.