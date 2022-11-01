Река в Томской области превратилась в нефтяной поток | 360°

Экология 01 ноября 2022, 18:35 Река в Томской области превратилась в нефтяной поток Глава Росприроднадзора Радионова: содержание нефтепродуктов в реке Томь превысило 286 раз

Читать 360tv в

Инспекторы Росприроднадзора исследовали реку Томь рядом с Северском в Томской области после жалоб местных жителей и появившихся видео в соцсетях. Глава ведомства Светлана Радионова заявила в своем Telegram-канале, что содержание нефтепродуктов в некоторых точках оказалось превышено в несколько сотен раз.

Главный экологический инспектор страны рассказала, что специалисты выехали на место, осмотрели загрязненную реку и береговую линию, а также взяли пробы воды.

Реклама

«Специалисты ЦЛАТИ взяли пробы воды — содержание нефтепродуктов в некоторых точках превышено до 286 раз», — сказала Радионова.

Реклама

По ее словам, Росприроднадзор направил результаты исследований в администрацию Северска для привлечения необходимых средств к ликвидации загрязнения.

Она также уточнила, что виновных пока не установили, но по этому вопросу ведутся работы.

«Мы уже направили запросы о лицах, имеющих разрешительные документы на право пользования водным объектом. Держим ситуацию на контроле», — добавила Радионова.