Экология 20 июня 2023, 10:42 Река в Краснодарском крае ушла под землю Река Белая в Белореченском районе Краснодарского края ушла под землю РИА «Новости»

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Необычное природное явление произошло в Краснодарском крае: река Белая из-за появившегося поперек русла разлома начала уходить под землю. Об этом сообщило РИА «Новости».

Местные жители объяснили, что участок с рекой пересох, а вода начала стекать в образовавшуюся расселину.

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Эколог Вениамин Голубитченко сообщил kp.ru, что причина происходящего заключается в карстовом явлении.

«Карстовые явления есть в земной коре, в какой-то момент вода смывает известняк и растворяет минералы. Потом начинается обрушение, появляется карстовая воронка. Таких мест много в Апшеронском районе и Лаго-Наки. Но они способы появится и в других местах, где присутствуют гипсовые породы», — отметил он.

По словам Голубитченко, в будущем река просто сменит русло и появится на поверхности в другом месте. За ситуацией следят оперативные службы, чтобы потоки воды не повредили инфраструктуру.