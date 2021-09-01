Река Селенга в Улан-Удэ вышла из берегов

Река Селенга принесла в Бурятию много воды из Монголии. Ее уровень за сутки повысился на 17 сантиметров. Река начала выходить из берегов в городской черте Улан-Удэ. Власти готовят жителей зон подтопления к эвакуации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«Гидрологическая ситуация на Селенге сложная, уровень воды на утро составил 243 сантиметров, рост за сутки — +17 сантиметров. Проинформированы местные жители, которые попадают в зону затопления, чтобы они приняли меры по эвакуации и сохранению своего имущества», — рассказали в мэрии.

Пункты временного размещения людей подготовили в детских загородных лагерях, общежитиях и гостиницах. Специалисты комбината по благоустройству Улан-Удэ при помощи техники отсыпали низменные участки подтопляемых территорий Левобережья. На защиту города от потопа ушло 369 «кубов» грунта.

Вышедшая из берегов Селенга уже затопила около 200 подворий и 90 домов в Кяхтинском районе на юге Бурятии. Из зоны бедствия эвакуировали более сотни человек.