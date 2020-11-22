Река Новая в Петербурге стала кровавой

Река Новая изменила цвет на багровый в парке «Александрино» на территории муниципального округа Ульянка — исторического района на юго-западе Санкт-Петербурга. Очевидцы рассказали об увиденном в ссоцсети «ВКонтакте».

По словам одного из них, река приобретает пугающий багровый оттенок уже не первый раз, подобное происходило и в 2019 году. Вода окрасилась на отрезке от улицы Козлова до проспекта Стачек. Оттенки цветов на поверхности колеблются от белого до зеленого, от коричневого до бордового.

От реки исходит характерный запах канализации. Канализационные коммуникации проходят как раз рядом с художественной школой на проспекте Стачек, у моста под рекой Новой.

«Есть предположение, что там образовалась брешь и она загрязняет реку. Попросил „Водоканал“ провести проверку», — написал местный житель.

Источник фото: «ВКонтакте»

А в дежурной службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности пообещали провести проверку и после предоставить результаты. Специалисты предположили, что цвет Новой мог измениться из-за маленьких красных рачков дафнии, которые иногда водятся в реке.

Ранее покраснела вода в реке Искитимке в Кемерове. Это произошло из-за сточных вод красного оттенка, которые попали в нее из засоренного городского коллектора. Еще один предполагаемый источник поступления загрязненных вод — ливневая канализация.