Река на Кубани окрасилась в свекольный цвет из-за аварии. Видео

Река Албаши в Каневском районе Краснодарского края окрасилась в красный цвет из-за сброса отходов. Причиной стала авария на очистных сооружениях. Об этом сайту «Кубань 24» рассказал глава местного завода «Русское поле — Албаши» Вадим Иващенко.

Вода в речке окрасилась в красный цвет из-за аварии, которая произошла на очистном сооружении. Глава предприятия рассказал, что его консервный завод готовит в том числе закуски из свеклы, а вода, в которой она варится, сбрасывается на очистное сооружение в станице Новоминской.

«После продолжительных дождей на сооружении произошла аварийная ситуация. Вода из-под свеклы оказалась в Албаши», — заявил Иващенко.

Гендиректор предприятия заверил, что свекольная вода не представляет никакой опасности. По его словам, протечку на очистном сооружении уже устранили.

Загрязнение реки в Каневском районе в среду заметили местные жители.

Накануне похожий случай загрязнения произошел в городе Тосно в Ленинградской области. Там в красный цвет окрасился Попов ручей, впадающий в Неву.