Рейсовый автобус опрокинулся в Липецкой области. Погибли 2 человека

«Вблизи населенного пункта Яркино Становлянского района в результате нарушения правил дорожного движения опрокинулся рейсовый автобус», — сообщили агентству в МЧС.

ДТП произошло около 18:40, сообщило местное управление МЧС.

На место аварии выехали представители оперативных служб. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. По некоторым данным, в автобусе находились 18 человек.