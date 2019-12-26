    26 декабря 2019, 19:54

    Рейсовый автобус опрокинулся в Липецкой области. Погибли 2 человека

    Анастасия Кукова

    На 356-м километре трассы М4 «Дон» опрокинулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Тбилиси. По данным МЧС, погибли два человека, еще 15 травмированы, сообщил ТАСС.
    Рейсовый автобус опрокинулся в Липецкой области. Погибли 2 человека

    «Вблизи населенного пункта Яркино Становлянского района в результате нарушения правил дорожного движения опрокинулся рейсовый автобус», — сообщили агентству в МЧС.

    ДТП произошло около 18:40, сообщило местное управление МЧС.

    На место аварии выехали представители оперативных служб. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. По некоторым данным, в автобусе находились 18 человек.