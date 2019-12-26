Рейсовый автобус опрокинулся в Липецкой области. Погибли 2 человека
На 356-м километре трассы М4 «Дон» опрокинулся рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Тбилиси. По данным МЧС, погибли два человека, еще 15 травмированы, сообщил ТАСС.
«Вблизи населенного пункта Яркино Становлянского района в результате нарушения правил дорожного движения опрокинулся рейсовый автобус», — сообщили агентству в МЧС.
ДТП произошло около 18:40, сообщило местное управление МЧС.
На место аварии выехали представители оперативных служб. Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. По некоторым данным, в автобусе находились 18 человек.