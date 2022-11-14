Экология 14 ноября 2022, 22:36 Регулярный контроль качества воздуха организовали в Подмосковье

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В Подмосковье организовали регулярный контроль качества атмосферного воздуха. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования региона.

Подобными исследованиями занимаются Минэкологии региона, Роспотребнадзор, Росприроднадзор, а также ряд предприятий и организаций.

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В период с начала года по 20 сентября мобильные лаборатории ГКУ «Мособлэкомониторинг» выезжали на взятие проб воздуха. Они посетили 2203 точки, проехав 121 020 километра.

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