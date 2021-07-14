Правительство отменит ограничение на самостоятельную закупку мусорных контейнеров

Региональные операторы по вывозу отходов получат право самостоятельно устанавливать контейнеры для сбора мусора. Ведомства готовятся снять соответствующие ограничения. После этого у операторов появится возможность тратить более 1% валовой выручки на приобретение контейнеров.

Поручение о разработке и внесении изменений в законодательство дала профильный вице-премьер Виктория Абрамченко ФАС, Минприроды, Минэкономразвития и Российскому экологическому оператору. Ведомства уже подготовили соответствующие поправки.

Отмена ограничения поможет улучшить инфраструктуру для раздельного сбора отходов в регионах. Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев и эксперты поддержали документ. Шаг для отрасли стал долгожданным, поскольку рынок давно просил снять ограничения.

«Региональные операторы уже заявляли РЭО о готовности закупать контейнеры самостоятельно. Но им мешало установленное ограничение. <…> Речь идет о более чем 20 регионах, которые готовы закупить контейнеры. Всего после отмены ограничения они смогут установить более 50 тысяч контейнеров в течение года», — сказал Буцаев.

Выручка от продажи дополнительно отсортированного ТКО составит 3,701 миллиарда рублей за первый год после снятия ограничения. На утилизацию дополнительно направят 871 тысячу тонн вторсырья.

«Мы сможем улучшить инфраструктуру для раздельного сбора в регионах. <…> Ранее сроки закупки контейнеров оттягивались из-за длительного согласования выделения средств из бюджета. Теперь процесс должен стать быстрее и проще», — отметил глава РЭО, добавив, что без РСО экономику замкнутого цикла развивать невозможно.

Тарифы для населения при этом повышаться не будут. В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко заметили, что средства внутри валовой выручки перераспределят на инвестиции в инфраструктуру.

Эксперты отрасли согласны, что снятие ограничения ускорит модернизацию инфраструктуры по раздельному сбору, и тоже поддержали проект поправок. Тариф, по их прогнозам, снизится в пределах 2–4%, а оснащение площадок новыми контейнерами станет необходимым условием реформы по обращению с отходами.

Ранее ППК РЭО публиковала статистику раздельного сбора отходов в регионах. В Москве и Подмосковье охват РСО превысил 90%. Также высокие показатели продемонстрировали Псковская (60,8%), Ярославская (60,1%), Свердловская (56%), Астраханская (52%) области. В РЭО оценивают вовлеченность в раздельный сбор регионов по количеству площадок, на которых есть контейнеры для РСО.