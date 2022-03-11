Регоператоры продолжат непрерывно предоставлять услугу по вывозу ТКО

Российский экологический оператор ведет системный мониторинг деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами с целью обеспечения бесперебойной работы по оказанию населению коммунальной услуги по сбору и вывозу ТКО. По данным мониторинга РЭО, региональные операторы продолжают бесперебойно обеспечивать население услугой по сбору и вывозу ТКО. В сравнении с аналогичным периодом 2021 года с начала 2022 года общее количество жалоб в системе «РЭО Радар» снизилось на 40%.

«В настоящее время все 177 региональных операторов работают в штатном режиме. РЭО совместно с региональными органами власти держит вопрос на особом контроле. Если происходит смена региональных операторов, то она носит плановый характер. В Республике Якутия в марте приступят к деятельности пяти новых региональных операторов. С 01.05.2022 приступит к деятельности региональный оператор в Хабаровском крае по зоне № 1. В Алтайском крае в 2022 году будут проведены конкурсные процедуры по плановой смене региональных операторов по двум зонам в связи с окончанием сроков действия соглашений с регионом. Региональные операторы выполняют взятые на себя обязательства в рамках заключенных соглашений с региональными органами власти об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в зонах их деятельности. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года видим падение числа обращений на 40%. Единственные регионы, где есть всплеск сообщений, — это Самара и Санкт-Петербург (регоператор „НЭО“). В Самарской области (региональный оператор ООО „Экостройресурс“) это произошло по причине замены подрядной организации по транспортированию ТКО в городе Тольятти», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Все региональные операторы зарегистрированы в информационной системе сбора обращений граждан о нарушениях в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами «РЭО Радар».

«Используя „РЭО Радар“, население может своевременно заявить информацию о нарушениях в сфере обращения с отходами. При этом заявитель может оставлять информацию не только по нарушению графика вывоза ТКО, но и сообщать об отсутствии контейнеров для раздельного сбора, несанкционированном размещении отходов, неудовлетворительном состоянии контейнерных площадок, а также работе объектов обработки, утилизации или размещения отходов. Все поступающие в „РЭО Радар“ сообщения отрабатываются совместно с региональными операторами и региональными, муниципальными органами власти. Также при необходимости привлекаются федеральные надзорные органы. Благодаря такому мониторингу ППК „РЭО“ улучшилась работа регионального оператора АО „НЭО“ в городе Санкт-Петербурге. Количество жалоб по деятельности АО „НЭО“ сократилось кратно», — сообщил заместитель гендиректора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.



Выстроенный комплексный мониторинг ППК «РЭО» помогает оперативно реагировать на все нарушения в сфере обращения с отходами, что обеспечивает предоставление населению бесперебойной качественной коммунальной услуги по сбору и транспортированию отходов.

