Экология 15 марта 2023, 10:36 Регоператор Хакасии вышел из красной зоны

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Регоператор увеличил парк мусоровозов

Региональный оператор ООО «АЭРОСИТИ-2000» продолжает решать проблемы, связанные с вывозом твердых коммунальных отходов. Компания закупила дополнительно два мусоровоза для обслуживания частного сектора в Абакане. Кроме того, местные власти рассмотрят вопрос включения индивидуальных контейнеров частного сектора в территориальную схему.

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«Региональному оператору „АЭРОСИТИ-2000“ грозило лишение статуса. Основной причиной, по данным РЭО, стало отсутствие необходимой инфраструктуры (контейнерных площадок) из-за плотной застройки. В Хакасии проблема возникла вокруг вывоза отходов в частном секторе. Для ее устранения необходимо внести индивидуальные места накопления отходов в территориальную схему с последующим включением их в график вывоза отходов. Этот вопрос будет прорабатываться властями региона. Также нам известно, что во второй зоне для обслуживания частного сектора регоператор увеличил парк мусоровозов до 34, приобретя еще две единицы спецтехники. Таким образом проблемы были устранены. Для оперативного реагирования на такие проблемы мы создали сервис „РЭО Радар“, туда граждане могут сообщать о всех нарушениях и проблемах, связанных с вывозом коммунальных отходов», — сказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Замглавы Хакасии Юрий Курлаев провел рабочее совещание по вопросам обращения с ТКО во второй территориальной зоне. По информации Минстроя Хакасии и муниципальных образований, количество жалоб на работу регоператора в феврале по сравнению с январем значительно снизилось.

Администрации городов Абакан и Черногорск включили индивидуальные контейнеры частного сектора в муниципальные реестры. После того, как Роспотребнадзор и Прокуратура Хакасии рассмотрят правомерность их включения в муниципальные реестры, будет решаться вопрос включения данных контейнеров в территориальную схему.

Кроме того, Минприроды Хакасии начало документарную проверку соблюдения регоператором условий соглашения, касающихся работы с подрядчиками и соблюдения потоков отходов на полигоны. Экологи регионального Минприроды продолжают инспектировать частный сектор Абакана и Черногорска на предмет своевременного и качественного оказания услуги по обращению с ТКО населению.

Региональный оператор «АЭРОСИТИ-2000» обслуживает 5 зон на территории Республики Хакасия. По данным отчета регоператора, за январь 2023 года собираемость платежей за услугу по вывозу ТКО составила 77%, что на 14% ниже уровня декабря 2022 года (91%).

РЭО напоминает жителям Хакасии и всей России, что в системе «РЭО Радар» можно сообщить о проблемах с вывозом отходов. «Чтобы оставить сообщение, нужно загрузить фотографию проблемы и указать адрес, или просто позвонить по телефону 8 (800) 551-31-20. Жалобы передают региональным операторам или муниципальным властям. С начала работы „РЭО Радар“ помог решить несколько десятков тысяч проблем, связанных с отходами», — пояснил гендиректор РЭО Денис Буцаев.